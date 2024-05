Met Gala: Serena, Venus, Maria strahlen in New York City

Während die aktiven Tennisprofis derzeit in Rom engagiert sind, haben drei Allzeitgrößen bei der Met Gala in New York City brilliert: Serena Williams, Venus Williams und Maria Sharapova.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.05.2024, 11:12 Uhr

© Getty Images Serena Williams bei der Met Gala am Montag in New York City

Man könnte fast meinen, dass Schauspielerin Zendaya jene Teilnehmerin an der diesjährigen Met Gala in New York City war, die dem Tennissport aktiv am nächsten steht. Schließlich spielt Zendaya eine der drei Hauptrollen im aktuellen Kinofilm "Challengers". Tatsächlich wurde der Tenniszirkus aber durch drei Frauen herausragend repräsentiert, die sich schon im Ruhestand befinden. Wobei ... halt! Venus Williams hat sich ja noch gar nicht offiziell in die Rente verabschiedet. Fallweise Auftritte in den kommenden Wochen sind keineswegs ausgeschlossen. Aber die Met Gala hat sich "Queen V" natürlich nicht nehmen lassen.

Da wollte Schwester Serena natürlich nicht nachstehen. Im olympischen Jahr 2024 hat sich die 23-malige Grand-Slam-Siegerin im Einzel und mehrmalige Medaillengewinnerin bei den Spielen dann auch folgerichtig für Gold entschieden.

Und auch eine dritte Legende des Tennissports durfte in New York City nicht fehlen: Maria Sharapova. Die Russin legte es diesmal zitronengelb an.

Nicht dabei war naturgemäß Iga Swiatek, die Nummer eins der WTA-Weltrangliste. Aber auch der eigentlich eher zurückhaltenden Polin ist ein bisschen Glamour nicht fremd. Swiatek ziert nämlich das Cover der aktuellen ausgabe der polnischen Elle.