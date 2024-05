Swiatek vs. Sabalenka: Alles, was Sie über das Finale wissen müssen

Und erneut heißt es: Iga Swiatek gegen Aryna Sabalenka. In dem Finale bei dem Masters Turnier in Madrid vor zwei Wochen konnte Swiatek sich in einem dramatischen Match gegen die Nummer zwei der Welt, Sabalenka durchsetzten. Gibt es in diesem Finale eine Revange? Das Endspiel wird heute um 17:00 Uhr MEZ ausgetragen.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 18.05.2024, 00:22 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images

Man könnte schon von einem Sandplatzklassiker reden. Denn schon wieder stehen sich die Nummer eins und die Nummer zwei der Welt in einem Finale auf Asche gegenüber. Und wenn am Ende des Turniers die beiden führenden Spielerinnen der Weltrangliste aufeinandertreffen, verspricht das ein spannendes Match, wie sich vor zwei Wochen in Madrid schon bestätigt hat.

In einem dramatischen Drei-Satz-Krimi konnte Swiatek drei Matchbälle abwehren und schlussendlich als Siegerin der Madrid Open den Platz verlassen. Swiatek holte damit ihren dritten Titel der Saison und schlägt heute für ihren vierten Titel auf. Ohne Satzverlust bahnte sich die junge Polin über Spielerinnen wie Angelique Kerber, Madison Keys und Coco Gauff ihren Weg in das Finale des 1000-Master-Turniers. Für die in Bestform spielende Swiatek ist es bereits das dritte Endspiel bei dem Turnier in Rom.

Sabalenka hatte einen holprigeren Start in das Turnier. Sie war nach Madrid gesundheitlich angeschlagen und außerdem leicht verletzt. Sie schaffte es dennoch ins Halbfinale und wehrte im entscheidenen Satz drei Matchbälle gegen Elina Switolina ab. Danach hatte die Grand-Slam-Siegerin keine Probleme mehr und stürmte ins Finale.

Die Statistiken sprechen für Swiatek

Insgesamt trafen die beiden Top-Spielerinnen schon 10-mal aufeinander, fünf Mal davon in einem Finale. Die Statistik spricht klar für Swiatek. Die vierfache Grand-Slam-Siegerin konnte sieben der zehn Matches für sich entscheiden und gewann auch die letzten beiden Begegnungen, wenn auch nur knapp. Sabalenkas drei Siege gingen alle über drei Sätze. Ihren letzten Sieg holte sie im vergangenen Jahr im Finale von Madrid, wo sie Swiatek zum ersten Mal auf Sand besiegte. Dies ist das erste Mal in der Karriere der Weltranglistenzweiten, dass sie zwei Mal in Folge ein WTA-1000-Finale erreichen konnte.

Die 22-jährige Polin sagte vor dem Finale, dass sie zwar das Finale in Madrid analysieren werde, sonst aber versucht, nicht daran zu denken und keine paralellen zu ziehen. Sabalenka verriet, dass sie trotz ihrer Verletzung und Krankheit wusste, dass sie Chancen hat, ins Finale zu ziehen: "Ich denke, das Niveau ist da, das Tennis ist da, dass ich alles habe, um diesen Sieg zu holen. Ich denke, ich muss mich nur auf mich selbst konzentrieren und die Dinge nicht überstürzen, sondern auf den richtigen Schuss warten, um den Punkt zu beenden."

Hier das Einzel-Tableau der Damen