WTA Washington: Starke Raducanu zieht ins Halbfinale ein

Emma Raducanu präsentiert sich beim WTA-500er-Turnier in Washington weiter in starker Form. Nach ihrem klaren Zweisatz-Erfolg über Naomi Osaka in der Runde zuvor, bezwang sie nun im Viertelfinale Maria Sakkari ebenfalls in zwei Sätzen.



von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 25.07.2025, 20:49 Uhr

© Getty Images Emma Raducanu präsentiert sich in Washington weiterhin in blendender Form

Der erste Satz verlief bei brütender Hitze sehr umkämpft. Beide Spielerinnen hatten immer wieder Schwierigkeiten, ihre Aufschlagspiele durchzubringen. Nach einer Spielzeit von rund einer Stunde holte sich Raducanu den ersten Satz schließlich mit 6:4.

Im zweiten Durchgang schien zunächst alles in Richtung von Sakkari zu laufen, die bereits deutlich mit 5:2 in Front war. Doch die Britin stellte ihre Kämpfer-Qualitäten unter Beweis, holte sich fünf Spiele in Folge und zog nach zwei Stunden und zehn Minuten in das Semifinale ein.

Für Raducanu, die derzeit auf Rang 46 im WTA-Ranking steht, war der Erfolg über die Griechin ein weiterer kleiner Schritt auf dem Weg zurück in die Weltspitze. In den Runden zuvor hatte die 22-Jährige bereits Marta Kostyuk und Naomi Osaka aus dem Turnier genommen.

Im Halbfinale wird Raducanu auf die Siegerin des Duells zwischen der an Nummer vier gesetzten Dänin Clara Tauson und der Russin Anna Kalinskaya treffen. Sollte die Britin in Toronto gar den Titel holen, wäre es für die US Open-Siegerin von 2021 überhaupt erst der zweite Turniersieg ihrer Karriere.

