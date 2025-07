WTA: Taylor Townsend als erste Mutter Nummer eins - im Doppel

Mit Taylor Townsend wird ab Montag erstmals eine Mutter an der Spitze der WTA-Weltrangliste stehen. Wenn auch “nur” im Doppel.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.07.2025, 15:29 Uhr

© Getty Images Taylor Townsend, ab Montag im Doppel die Nummer eins der Welt

Ihre Ambitionen im Einzel hat Taylor Townsend ganz und gar nicht aufgegeben, das war in dieser Woche in Washington zu beobachten. Da schlug Townsend Tatjana Maria und Sofia Kenin, ehe im Viertelfinale gegen Leylah Fernandez Schluss war. Im Doppel aber steht die US-amerikanische Linkshänderin aber an der Seite mit Zhang Shuai im Endspiel. Und wird damit am kommenden Montag die Spitze der WTA-Doppel-Weltrangliste übernehmen. Als erste Mutter überhaupt.

Townsend hat 2021 ihren ersten Sohn Ayden Aubrin zur Welt gebracht.

Ablösen wird Townsend damit übrigens jene Frau, mit der sie ihre größten Erfolge gefeiert hat: Katerina Siniakova. Townsend und Siniakova haben im vergangenen Jahr gemeinsam Wimbledon gewonnen, Anfang dieser Saison kam der Titel bei den Australian Open dazu, später folgte noch das Championat in Dubai. Aber auch Siniakova spielt noch gerne Einzel - und ist in der laufenden Woche beim Heimturnier in Prag engagiert gewesen.