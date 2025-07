WTA Prag: Marie Bouzkova holt zweiten Heimtitel

Marie Bouzkova hat mit einem Drei-Satz-Erfolg gegen Landsfrau Linda Noskova den Titel beim WTA-Tour-250-Turnier in Prag gewonnen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.07.2025, 18:40 Uhr

© Getty Images Marie Bouzkova hat zum zweiten Mal den Titel in Prag geholt

Bouzkova war als Nummer fünf gesetzt und damit leichte Außenseiterin gegen Linda Noskova, die planmäßige Turnierfavoritin, in das samstägliche Finale gegangen. Im ersten Satz lief auch alles in Richtung von Noskova, ehe Bouzkova das Blatt wenden konnte. Und am Ende fast ungefährdet mit 2:6, 6:1 und 6.3 gewann.

Es war bereits das zweite Championat in Prag nach 2022 für Bouzkova. Dagegen stehen sechs Endspielteilnahmen, die nicht in ihrem Heimatland stattfanden - und bei allen sechs hatte Bouzkova verloren.

Beim 2015 ins Leben gerufene Event gab es bislang sechs tschechische Siege: zwei eben von Bouzkova, je einmal durften sich Karolina Pliskova, Petra Kvitova, Barbora Krejcikova und Lucie Safarova feiern lassen.