WTA Washington: Balsam für geschundene Seelen

Beim WTA-Tour-500-Turnier stehen vier Spielerinnen im Halbfinale, die ein großes Erfolgserlebnis dringend gebrauchen könnten.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 26.07.2025, 09:17 Uhr

© Getty Images 2021 war die Welt für Leylah Fernandez und Emma Raducanu noch voller goldener Aussichten

Auch jüngere Tennisfans werden sich erinnern: 2021 standen sich Leylah Fernandez und Emma Raducanu im Endspiel der US Open gegenüber, die Britin hatte das bessere Ende für sich, feierte ihren ersten und größten Erfolg. Es sollte kein weiterer folgen. Und auch für Fernandez ging es eher ab als auf, der schlau spielenden Kanadierin kam allzu oft das immer höher werdende Tempo ihrer Gegnerinnen in die Quere.

Nun könnte es aber in Washington tatsächlich zu einer Neuauflage dieses US-Open-Finales kommen. Wenn denn Fernandez gegen Elena Rybakina und Raducanu gegen Anna Kalinskaya gewinnen. Für die es ja auch nicht gar so rund läuft.

Rybakina etwa hat die Saison 2025 ja mit Goran Ivanisevic als Coach begonnen, was ein kurzes Vergnügen blieb, weil der eigentlich gesperrte (Ex-)Trainer Stefano Vukov immer noch hautnah am Geschehen dran war. Auch auf persönlicher Ebene. Nach Wimbledon ist Rybakina dennoch als eine der Mitfavoritinnen gekommen - nur um dann früh gegen Clara Tauson auszuscheiden.

Und Anna Kalinskaya hat in jüngerer Vergangenheit eher durch ihre kurze Liaison mit Jannik Sinner als sportlich auf sich aufmerksam gemacht. Es wird also Balsam für eine geschundene Seele in Washington geben. Die Frage ist nur: für welche?

