WTA Rom: Aryna Sabalenka und Elena Rybakina erneut in gleicher Hälfte

Aryna Sabalenka und Elena Rybakina könnten beim WTA-1000-Turnier in Rom erneut im Halbfinale aufeinandertreffen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 06.05.2024, 13:54 Uhr

© Getty Images Elena Rybakina könnte im Halbfinale einmal mehr auf Aryna Sabalenka treffen

Nach ihrem Triumph beim WTA-1000-Turnier in Madrid peilt Iga Swiatek in Rom den nächsten Streich an. Nach einem Freilos trifft die Weltranglistenerste zu Beginn auf Caroline Dolehide oder eine Qualifikantin. Erste gesetzte Gegnerin wäre Sloane Stephens in Runde drei, im Halbfinale könnte es zum Duell mit Coco Gauff kommen.

Die amtierende US-Open-Siegerin eröffnet ihrerseits gegen Magdalena Frech oder Ashlyn Krueger, danach könnte Barbora Krejcikova warten. Neben Swiatek und Gauff landeten unter anderem auch noch Marketa Vondrousova und Qinwen Zheng in der oberen Turnierhälfte.

Kerber trifft auf Davis

Zudem sind die beiden deutschen Starterinnen, Angelique Kerber und Tatjana Maria, im ersten Teil des Draws zu finden. Während Kerber zum Auftakt gegen Lauren Davis spielt, kennt Maria ihre Erstrundengegnerin noch nicht. Sie trifft auf eine Spielerin aus der Qualifikation.

In der unteren Turnierhälfte könnte es indes neuerlich zum Halbfinalduell zwischen Aryna Sabalenka und Elena Rybakina kommen. In Madrid setzte sich zuletzt die Belarussin in drei engen Sätzen durch, ehe sie im Endspiel gegen Swiatek drei Matchbälle vergab und im Tiebreak des dritten Satzes verlor.

Das Einzel-Tableau in Rom