WTA Rom: Wenn der Rücken zwickt, zieht Sabalenka raus

Rom mag ein WTA-1000er-Turnier sein - wer sich aber nicht hundertprozentig fit fühlt, der hat die Augen schon auf Roland-Garros. So wie Aryna Sabalenka.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.05.2024, 18:01 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka hat leichte Probleme mit ihrem Rücken

Aryna Sabalenka hat in Rom 2024 wieder einmal ihren großen Kampfgeist unter Beweis gestellt, zuletzt im Viertelfinale gegen Elina Svitolina, in dem Sabalenka sogar drei Matchbälle abwehren musste. Auch am Donnerstag gegen Danielle Collins musste die zweimalige Australian-Open-Siegerin ganz tief in sich schürfen, um dann doch in zwei Sätzen zu gewinnen. Geholfen hat dabei der freie Tag.

Denn in der Partie gegen Svitolina hatte sich Aryna Sabalenka am Rücken verletzt. „Ich habe überlegt, dass ich mich aus dem Turnier zurückziehe. Gut für mich, dass ich einen Extra-Tag hatte. Ich habe eine Menge an Regeneration gemacht. Ich mache immer noch viele Übungen, bekomme Behandlungen, und kümmere mich um den unteren Rückenbereich.“

Und weiter: „Ich mache alles, um mich schnell zu erholen und für Paris bereit zu sein. Im Moment fühle ich mich großartig. Ich habe während der Matches keine Schmerzen“, so Sabalenka nach dem Einzug ins Endspiel, wo sie am Samstag wie schon in Madrid auf Iga Swiatek treffen wird.

„Aber natürlich: Sollte während des Matches irgendetwas passieren, werde ich abbrechen, weil bald Paris ansteht.“

