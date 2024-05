WTA Madrid: Swiatek gewinnt Marathon-Finale gegen Sabalenka

Iga Swiatek ist die Siegerin des WTA-1000er-Turniers in Madrid. Gegen Aryna Sabalenka siegte die Polin 7:5, 4:6, 7:6(7).

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 04.05.2024, 22:03 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Iga Swiatek krönt ein starkes Turnier in Madrid mit dem Titel.

Wie im vergangenen Jahr trafen im Endspiel von Madrid Iga Swiatek und Aryna Sabalenka aufeinander. Beide Spielerinnen tauschten zu Beginn Breaks miteinander aus, um sich anschließend gewohnt stabil zu präsentieren. Doch mit ihren Returnqualitäten kamen sowohl Sabalenka als auch Swiatek zu Breakchancen, die die Weltranglistenerste erst beim Stand von 5:5 verwerten konnte.

Nachdem Iga Swiatek zum Satzgewinn ausservierte, erspielte sich Aryna Sabalenka am Ende des zweiten Satzes den notwendigen Vorsprung mit dem Break im letzten Aufschlagspiel des zweiten Abschnitts. Zuvor gaben beide Spielerinnen je zweifach ihren Aufschlag ab.

Sabalenka nutzt Matchbälle nicht

So ging es in einen spannenden dritten Satz. Das Match blieb weiterhin eng und auf einem guten Niveau. Beim Stand von 5:6 wehrte Iga Swiatek einen Matchball bei eigenen Aufschlag ab und schaffte es anschließend in den Tiebreak. Auch der Tiebreak entwickelte sich zu einem echten Krimi, ohne dass eine der beiden Kontrahentinnen davonziehen konnte. Zuerst vergab Iga Swiatek einen Matchball, anschließend konnte Aryna Sabalenka die zweite Möglichkeit zum Sieg nicht verwandeln. Die Weltranglistenerste nutze dann nach 3:14 Stunden Spielzeit ihre zweite Chance und streckte verdient die Arme nach einem Marathonmatch in die Höhe.

Die 22-Jährige feiert feiert mit dem Triumph in Madrid ihren 27. Titel auf der WTA Tour und den ersten Titel in der spanischen Hauptstadt. Auch im letzten Jahr erreichte die Polin Endspiel in Madrid, unterlag in drei Sätzen ihrer heutigen Finalkonkurrentin. Mit dem Ausrufezeichen, nur gegen Beatriz Haddad Maia gab Swiatek zuvor einen Satz ab, ist ihre Favoritenrolle in Paris noch deutlicher. Bereits 2023, 2022 und 2020 konnte Iga Swiatek die French Open gewinnen.

Hier das Einzel-Tableau aus Madrid

#VIDEO#