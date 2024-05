WTA Rom: Swiatek nach Sieg gegen Gauff erste Finalistin

Iga Swiatek ist mit einer konzentrierten Leistung in das Finale des WTA-Tour-1000-Turniers in Rom eingezogen. Die Weltranglisten-Erste gewann gegen Coco Gauff mit 6:4 und 6:3.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.05.2024, 18:08 Uhr

© Getty Images Iga Świątek hat auch in Rom den Blick Richtung Titel gedreht

Das Madrid-Rom-Double ist für Iga Swiatek nur noch einen Matchsieg entfernt. Denn nach dem 6:4 und 6:3 gegen Coco gauff steht die Polin als erste Spielerin im Endspiel des WTA-Tour-1000-Turniers in Rom. Dort trifft sie netweder auf Aryna Sabalenka oder Danielle Collins. Gegen Sabalenka hatte Swiatek vor wenigen Tagen in Madrid in einem dramatischen Endspiel den Titel geholt.

Auch die Angelegenheit gegen Gauff war zunächst eine knappe. Bis zum 4:4 im ersten Satz ging es hin und her, dann schenkte Gauff ihrer Gegnerin mit zwei Doppelfehlern das entscheidende Break. Im zweiten Akt nahm Swiatek Gauff deren Aufschlag zum 3:2 ab, weitere Chancen im siebenten Spiel ließ die Branchenprima allerdings liegen. Beim Stand von 3:4 ergab sich dann eine Möglichkeit zum Comeback für Coco Gauff, aber Swiatek blieb stabil.

Letztlich waren es die bessere Vorhand von Iga Swiatek und deren herausragende Returns, die den kleinen Unterschied ausgemacht haben. Nach einer Spielzeit von 1:47 Stunden hatte Swiatek ihren ersten Matchball - und Gauff schob eine Rückhand ins Aus.

