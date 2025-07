WTA Montreal: Eugenie Bouchard feiert Erstrundensieg und verschiebt Karriereende

Die Kanadierin Eugenie Bouchard gewinnt ihr Auftaktmatch beim WTA-1000-Turnier in Montreal gegen Emiliana Arango und bekommt damit ein weiteres Kapitel bei ihrem Abschiedsevent – als Nächstes wartet Belinda Bencic.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 29.07.2025, 10:06 Uhr

© Getty Images

Eugenie Bouchard hat ihre Karriere als Profi-Tennisspielerin noch nicht ganz beendet. Beim WTA-1000-Turnier in ihrer Heimatstadt Montreal gelang ihr ein Auftaktsieg gegen die Kolumbianerin Emiliana Arango mit 6:4, 2:6, 6:2. Damit verlängert die 31-jährige Kanadierin ihre Abschiedsturnier zumindest um eine weitere Runde. Montreal ist das letzte Turnier ihrer Laufbahn – eine Entscheidung, die sie Mitte Juli öffentlich gemacht hatte.

Bouchard, einst Finalistin in Wimbledon 2014 und zwischenzeitlich Nummer fünf der Welt, wurde zuletzt nur noch auf Rang 1062 der Weltrangliste geführt. Verletzungen und gesundheitliche Rückschläge prägten ihre letzten Jahre auf der Tour. Statt auf dem Tennisplatz machte sie zuletzt vor allem im Pickleball-Sport von sich reden. In Montreal erhielt sie eine Wildcard und bestritt dort erst ihr zweites Einzelmatch des Jahres.

Nach dem umkämpften Sieg zeigte sich Bouchard emotional und zufrieden: „Ich hatte so viel Spaß und bin stolz auf meine Leistung und meinen Kampfgeist“, sagte sie nach dem Spiel. Die Unterstützung des Publikums in ihrer Heimatstadt sei ein besonderes Erlebnis gewesen. In der nächsten Runde trifft sie nun auf die an Position 17 gesetzte Schweizerin Belinda Bencic – ein richtiger Härtetest in ihrem letzten Turnier.

Das Einzel-Tableau in Montreal.