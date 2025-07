WTA Montreal: Enttäuschungen für Lokamatadorinnen - Fernandez und Andreescu out

Das Heimpublikum beim WTA 1000-Turnier in Montreal musste am Dienstag gleich mehrere herbe Enttäuschungen verkraften. Vor allem das Aus von Washington-Siegerin Leylah Fernandez kam unerwartet.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 29.07.2025, 23:19 Uhr

© Getty Images Für Leylah Fernandez kam in Montreal gleich zum Auftakt das Aus.

Die 22-jährige Lokalmatadorin, die sich zuletzt in bestechender Form präsentierte und in Washington überraschend triumphiert hatte, zeigte sich in ihrem Auktaktmatch gegen die Australierin Maya Joint sichtlich erschöpft und kam nie wirklich auf Touren.

Nach nur 74 Minuten war das Aus der bestplatzierten Kanadierin in der Weltrangliste (seit Montag auf Platz 24) besiegelt. Am Ende stand ein ungefährdetes 6:4, 6:1 aus Sicht von Joint am Scoreboard.

Bereits kurz vor Fernandez' Ausscheiden musste das Heimpublikum die erste Enttäuschung des Tages hinnehmen: Bianca Andreescu, die zum Auftakt noch Barbora Krejcikova besiegen konnte, konnte (nicht ganz unerwartet) aufgrund einer Knöchelverletzung zu ihrem Zweitrunden-Match gegen Mira Andreeva gar nicht antreten. Andreescu hatte sich die Verletzung im letzten Game der Begegnung gegen die Tschechin zugezogen, konnte den Sieg trotz ihres Handicaps jedoch noch einfahren - vielleicht auch dank einer möglichen Fair Play-Geste ihrer Gegnerin.

Den bislang aus kanadischer Sicht sehr unerfreulichen Tag "komplettierten" Rebecca Marino und Carson Branstine, die ebenfalls ausschieden. Während Marino gegen Emma Navarro chancenlos war, konnte Branstine ihre Gegnerin Maria Sakkari bei der 2:6, 6:3 und 5:7-Niederlage immerhin voll fordern.

Mit Jungstar Victoria Mboko und Eugenie Bouchard, die beim letzten Turnier ihrer Karriere die erste Runde überstehen konnte , hat das Veranstalterland aber immerhin noch zwei Eisen im Feuer. Mboko trifft morgen auf Sofia Kenin, Bouchard auf Belinda Bencic.

