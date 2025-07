WTA Montreal: Lys mit souveränem Auftaktsieg

Eva Lys hat beim WTA-1000-Turnier in Montreal ihre Auftakthürde locker gemeistert. Die Deutsche bezwang die Französin Leolia Jeanjean mit 6:1 und 6:4.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 28.07.2025, 23:12 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Eva Lys hat ihr Auftaktmatch in Montreal gewonnen

Eva Lys ist in überzeugender Manier in das WTA-1000-Turnier in Montreal gestartet. Die Hamburgerin ließ beim 6:1, 6:4-Erfolg gegen die Nummer 98 der Welt, Leolia Jeanjean, wenig anbrennen.

Nächste Gegnerin für die Deutsche ist Anastasia Pavljuchenkova, die in Kanada an Nummer 27 gesetzt ist. Lys und die Russin haben noch nie gegeneinander gespielt.

Swiatek könnte in Runde drei warten

Sollte die Deutsche auch diese Hürde nehmen, könnte es in der dritten Runde zu einem Aufeinandertreffen mit Wimbledon-Siegerin Iga Swiatek kommen. Die Polin ist in Montreal an Position zwei gesetzt und trifft ihrerseits in der zweiten Runde auf die Chinesin Hanyu Guo.

Einzel-Tableau in Montreal