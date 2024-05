WTA Rom: Sabalenka sichert sich ihren Platz im Finale

Aryna Sabalenka bewzingt Danielle Collins in zwei Sätzen mit 7:5 und 6:2 und steht somit im Finale des WTA-1000-Turniers in Rom. Und erneut heißt ihre Finalgegnerin Iga Swiatek.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 17.05.2024, 00:40 Uhr

© Getty Images

Aryna Sabalenka kannte heute kein pardon. Mit einem starken, offensiven Auftreten besiegte die Nummer zwei der Welt die US-Amerikanerin Danielle Collins in zwei Sätzen. Nachdem der erste Satz mit 7:5 noch knapp verlief, ließ Sabalenka ihrere Gegnerin im zweiten Satz nur noch wenige Chancen. Die Weltranglistenzweite nutzte ihren zweiten Matchball und sichert sich so ihr Ticket für das Finale des WTA-1000-Turniers in Rom. Danielle Collins legte bisher eine herrausragende Saison und kann mit ihrer Leistung bei dem Turnier in Rom sehr zufrieden sein.

Man könnte fast ein Deja-Vu bekommen, denn erneut stehen sich die Nummer eins und die Nummer zwei der Welt bei einem WTA-1000-Turnier in einem Finale gegenüber und versprechen ein tolles Endpsiel. Das letzte Mal, dass die Spielerinnen bei einem Finale aufeinander trafen war vor nicht ganz zwei Wochen bei dem WTA-1000-Turnier in Madrid.

"Damals" konnte sich die Weltranglistenerste Swiatek in einem dramatischen Match und in drei knappen Sätzen zur Siegerin küren, wobei der dritte Satz über den Tiebreak ging und die junge Polin diesen ganz knapp mit 9:7 für sich entscheiden konnte. Es bleibt also extrem spannend in Rom. Swiatek und Sabalenka spielten beide herrausragendes Tennis, so dass für das Finale am Samstag alles offen und möglich ist.

