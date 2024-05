WTA: Anett Kontaveit wird erstmals Mutter!

Anett Kontaveit, vor gar nicht allzu langer Zeit noch die Nummer zwei der WTA-Weltrangliste, wird bald erstmals Mutter.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.05.2024, 07:20 Uhr

© Instagram Anett Kontaveit Anett Kontaveit und Brent Lepistu freuen sich auf ihr erstes Kind

Mitte 2023 hat Anett Kontaveit ihre Karriere auf der WTA-Tour beendet, bis dahin hatte sie sechs Titel im Einzel eingesammelt. Den letzten 2022 in St. Petersburg, in jenem Jahr stand die Estin auch so hoch wie nie in den Charts - nämlich an Position zwei. Beachtliche 390 Matchsiege im Einzel hat Kontaveit in ihrer Bilanz vermerkt, mit der Niederlage gegen Marie Bouzkova im vergangenen Jahr in Wimbledon war dann aber Schluss.

Nun gibt es wieder freudige Nachrichten von Anett Kontaveit und ihrem Partner Brent Lepistu: Denn die beiden haben bei Instagram bekannt gegeben, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten.

Von einer Rückkehr nach einer etwaigen Babypause ist bei Kontaveit im gegensatz zu etwa Angelique Kerber oder Naomi Osaka nicht auszugehen. Schließlich hat sie ihre aktive Laufbahn ja wegen chronischer Verletzungssorgen eingestellt.