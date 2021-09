Angelique Kerber zieht in die dritte Runde ein

Angelique Kerberist mit einer konzentrierten Leistung in die zweite Runde der US Open 2021 eingezogen. Die Siegerin von 2016 hewann gegen Anhelina Kalinina mit 6:3 und 6:2.

von SID

zuletzt bearbeitet: 02.09.2021, 22:52 Uhr

© Getty Images Angelique Kerber hat bei ihrem zweiten Einsatz in New York überzeugt

Angelique Kerber hat mit einem Tag Verspätung die dritte Runde der US Open erreicht. Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin setzte sich am Donnerstag sehr überzeugend mit 6:3, 6:2 gegen Angelina Kalinina durch und schaffte damit auch die Revanche für die Erstrundenniederlage in Paris, die ihr die Ukrainerin zugefügt hatte.

Die Partie war aufgrund des Unwetters in New York vom Mittwoch auf den Donnerstag verschoben worden, Kerber saß bis nach Mitternacht bei starkem Regen und heftigen Windböen auf der Anlage fest.

Die Turniersiegerin von 2016 trifft nun schon am Freitag auf die US-Amerikanerin Sloane Stephens, die ein Jahr nach der deutschen Topspielerin bei den US Open triumphierte und nun ihre Landsfrau Cori Gauff überzeugend 6:4, 6:2 besiegte. Kerber hat bislang nur ein Match gegen Stephens gewonnen und schon fünf Niederlagen kassiert.

