90 Millionen US-Dollar: US Open stellen neuen Preisgeld-Rekord auf

Unglaublich, aber wahr: Die US Open werden in diesem Jahr ein Rekord-Preisgeld von 90 Millionen US-Dollar an die Spieler ausschütten.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 06.08.2025, 18:33 Uhr

© Getty Images Die US Open beginnen am 24. August

Die US Open werden in diesem Jahr ein Rekord-Preisgeld von insgesamt 90 Millionen US-Dollar an die Spieler ausschütten. Das gaben die Veranstalter des letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres am Mittwoch bekannt. Demnach wurde das Preisgeld (inkl. Hotels, Tagesgeld und Rollstuhl-Konkurrenzen) im Vergleich zum Vorjahr - schon die 75 Millionen Dollar waren bisheriger Spitzenwert im Tennis - um 20 Prozent angehoben.

Besonders signifikant ist die Preisgeld-Erhöhung in der Spätphase des Turniers. So erhalten die beiden Sieger der Einzel-Konkurrenzen in diesem Jahr exakt 5 Millionen US-Dollar und damit um 39 Prozent mehr als vor zwölf Monaten (3,6 Millionen Dollar). Um den gleichen Prozentsatz wurde das Preisgeld für die Finalteilnahme (2,5 statt 1,8 Millionen Dollar) angehoben. Auch für die Halb- (1,26 Millionen Dollar, Anstieg von 26 Prozent) und Viertelfinalisten (660.000 Dollar, Anstieg von 25 Prozent) gibt es deutlich mehr Geld als 2024.

110.000 Dollar für Erstrundenniederlage

Wenngleich die Steigerungen zu Beginn des Turniers vergleichsweise gering ausfallen, gibt es gegenüber dem Vorjahr in sämtlichen Runden aller Wettbewerbe eine Preisgeld-Erhöhung von zumindest zehn Prozent. Bei einer Einzel-Niederlage in der ersten Runde kassieren die Spieler 110.000 Dollar und damit fast doppelt so viel wie vor sechs Jahren (58.000 Dollar).

Die Siegerteams in den Doppel- und Mixed-Konkurrenzen erhalten erstmals 1 Million US-Dollar. Insgesamt stieg das Preisgeld im Paarlauf der Männer und Frauen um 23 Prozent auf 4,78 Millionen Dollar an.

Hier gibt es die Aufschlüsselung des Preisgelds im Überblick