US Open schütten abermals Rekord-Preisgeld aus

Bei den US Open 2024 wird in diesem Jahr ein Rekord-Preisgeld in Höhe von 75 Millionen US-Dollar ausgeschüttet werden.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 07.08.2024, 19:07 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images In New York gibt es einiges zu verdienen

Die Stars der ATP- und WTA-Tour werden bei den US Open 2024 neben dem Titel auch um einiges an Geld spielen. Wie die Veranstalter des letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres am Mittwoch bekanntgaben, wird in diesem Jahr ein Rekord-Preisgeld in Höhe von 75 Millionen US-Dollar ausgeschüttet werden.

Eine derart große Summe wurde noch nie zuvor in der Geschichte des Tennissports an die Spielerinnen und Spieler verteilt. Zum Vergleich: Im Vorjahr wurden bei den US Open rund 65 Millionen US-Dollar an Preisgeld ausgeschüttet, was ebenfalls einen Rekord bedeutet hatte. Insgesamt ist die Gesamtsumme 2024 um rund 15 Prozent höher als vor zwölf Monaten.

Steigerung an allen Ecken und Ende

Im Vergleich zu 2023 kassieren die Profis in jeder Runde mehr Geld. Das Preisgeld für die Sieger im Herren- und Dameneinzel steigt von 3 auf 3,6 Millionen US-Dollar, während es für das Erstrunden-Aus immer noch 100.000 US-Dollar gibt. Dies bedeutet eine Steigerung von 23 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Auch im Paarlauf gibt es für die Spielerinnen und Spieler heuer deutlich mehr Geld zu verdienen. Während das Preisgeld im Damen- und Herren-Doppel um neun Prozent erhöht wurde, stieg die Summe im Mixed um 18 Prozent an. Der Unterschied zum Einzel ist allerdings immer noch beträchtlich, gibt es für eine Erstrunden-Niederlage im Einzel doch gleich viel Geld wie für das Erreichen des Mixed-Endspiels.

Hier geht's zur exakten Aufschlüsselung des Preisgelds