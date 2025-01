Anhaltendes Verletzungspech – Leandro Riedi erneut operiert

Kurz vor der Rückkehr auf die Tour nach einer Operation im letzten Herbst verletzte sich der Schweizer Leandro Riedi erneut am rechten Knie und fällt damit wieder für mehrere Monate aus.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 31.01.2025, 16:44 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Der Schweizer Leandro Riedi bleibt vom Verletzungspech verfolgt.

Voller Hoffnung startete der Thurgauer Leandro Riedi die Rehabilitations-Maßnahmen nach seiner Operation am rechten Knie, die letztes Jahr im September durchgeführt wurde. Als der 23-jährige vor der Rückkehr auf die Profitour stand, verletzte er sich erneut am gleichen Knie und musste sich somit der nächsten Operation unterziehen. Somit wird der Schweizer Davis-Cup-Spieler erneut für mehrere Monate ausfallen.

Auf seinem Instagram-Account postete die ehemalige Nr. 6 der Junioren-Weltrangliste: „Das Leben stellt unsere Widerstandsfähigkeit auf die Probe. Nachdem ich mich im September einer Knie-OP unterzogen und hart an meinem Comeback gearbeitet hatte, war ich stolz auf meine körperlichen Fortschritte und fühlte mich so langsam wieder bereit für den Wettkampf. Leider verursachte kürzlich ein Fehltritt im Training eine erneute Knieverletzung, die eine weitere Operation notwendig machte und einen weiteren Rückschlag auf meinem Weg zurück bedeutete. Im Moment ist es schwierig, nicht frustriert zu sein, da ich mich wieder mit einer mehrmonatigen Reha zurück zu kämpfen habe.“

Schon seit jungem Alter war Riedi ein großer Hoffnungsträger im Schweizer Tennis, um in die riesigen Fußstapfen eines Roger Federer oder eines Stan Wawrinka zu treten. Nach seinem Junioren-Finale bei den French Open 2020, in dem er seinem Landsmann Dominic Stricker unterlegen war, feierte der ehemalige Weltranglisten-117. auch bei den Herren mit vier Challenger-Titeln bereits beachtliche Erfolge, ehe er durch Verletzungen vor dem Einzug in die Top-100 der ATP-Weltrangliste gestoppt wurde. Sein letztes Turnier bestritt er im letzten Jahr bei den US Open, wo er in der zweiten Qualifikationsrunde gegen seinen Landsmann Jerome Kym verletzt aufgeben musste.