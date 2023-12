Arthur Fils: Nach Jeddah wartet nun Kuwait mit Rafael Nadal

Arthur Fils wird sich gemeinsam mit Rafael Nadal auf die neue Saison vorbereiten.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 03.12.2023, 08:58 Uhr

© Getty Images Arthur Fils verlor im Finale gegen Hamad Medjedovic

Für Arthur Fils geht es dieser Tage Schlag auf Schlag: Nach seiner Finalniederlage bei den NextGen Finals in Jeddah gegen Hamad Medjedovic steht für den Franzosen in Bälde ein Trainingsblock mit Rafael Nadal auf dem Plan. Ab dem 8. Dezember werden sich die beiden in Kuwait in der Akademie des 22-fachen Grand-Slam-Siegers auf die kommende Saison vorbereiten.

"Ich war sehr glücklich, sehr überrascht, als er mich bat, mit ihm zu trainieren", sagte Fils in Saudi-Arabien. "Es ist eine große Sache für mich, mit einem der größten Spieler aller Zeiten zu spielen. Ich werde mein Bestes für ihn geben, aber ich habe eine große Saison vor mir, also werde ich auch mein Bestes für mich selbst geben."

Nadal hatte vor wenigen Tagen angekündigt, 2024 in Brisbane auf die Tour zurückkehren zu wollen. Der Spanier konnte seit den diesjährigen Australian Open aufgrund einer Hüftverletzung kein Match mehr bestreiten.

Während Nadal demnach auf ein schwieriges Jahr zurückblickt, gelang Fils 2023 der Durchbruch. Der Franzose holte in Lyon seinen ersten Titel und schließt die Saison auf Weltranglistenposition 36 ab. "Es war mit Sicherheit ein gutes Jahr", so der 19-Jährige.