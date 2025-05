Vaterfreuden! Lorenzo Musetti wird zum zweiten Mal Papa

Wenige Tage vor Beginn der French Open hat Lorenzo Musetti bekanntgegeben, dass seine Freundin Veronica Confalonieri erneut schwanger ist.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.05.2025, 19:17 Uhr

© Getty Images Lorenzo Musetti wird zum zweiten Mal Vater

Lorenzo Musetti wird zum zweiten Mal Vater! Das teilten der Olympia-Dritte von Paris 2024 und seine Partnerin Veronica Confalonieri am Montag via Instagram mit. “Die Familie wächst”, schrieb das Paar auf der Social-Media-Plattform.

Confalonieri hatte im März des vergangenen Jahres ihr erstes Kind zur Welt gebracht. Die Geburt seines Sohnes Ludovico habe ihn auch als Tennisspieler reifen lassen, erzählte Musetti Ende 2024 in einem Interview.

Musetti 2025 auf der Überholspur

2025 läuft es für Musetti bislang hervorragend. Obwohl der Italiener in der laufenden Saison noch keinen Titel holen konnte, verbesserte er sich in der Weltrangliste auf Platz acht. Vor allem auf Sand präsentierte er sich in beeindruckender Verfassung: In Madrid und Rom erreichte Musetti das Halbfinale, in Monte-Carlo stand er sogar im Endspiel.

Angesichts dieser Leistungen zählt Musetti auch bei den am kommenden Sonntag beginnenden French Open zu den Mitfavoriten. Als Weltranglistenachter vermeidet er mindestens bis zum Viertelfinale mögliche Aufeinandertreffen mit Jannik Sinner und Carlos Alcaraz.