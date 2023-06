Aryna Sabalenka bestätigt Visum für Wimbledon

Trotz ihrer denkbar knappen Niederlage im Halbfinale von Roland Garros, gegen die Tschechin Karolina Muchova, zieht die Weltranglistenzweite Aryna Sabalenka ein positives Fazit ihrer Sandplatz-Saison und blickt optimistisch auf das nächste Major in Wimbledon, wo mit dem Erhalt des Visums zur Einreise nach Großbritannien die letzte Hürde für einen Start beseitigt ist.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 09.06.2023, 14:12 Uhr

© Getty Images Mit großer Vorfreude blickt Aryna Sabalenka auf das Turnier in Wimbledon.

Top-Resultate auf Sand

Eigentlich geht man von einer großen Enttäuschung aus, wenn man als zweitgeführte Spielerin bei einem Grand Slam-Turnier vor dem Finale gegen eine ungesetzte Spielerin ausscheidet. Dennoch zeigte sich Aryna Sabalenka insgesamt zufrieden mit ihrem Abschneiden auf der roten Asche, wo sie neben dem Titelgewinn in Madrid und dem Finaleinzug beim Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart auch mit dem Halbfinaleinzug in Paris ihr bislang bestes Resultat in Roland Garros abliefern konnte: „Natürlich steht man immer vor einigen Herausforderungen und ich muss unbedingt etwas aus diesem Spiel lernen, um gestärkt zurückkommen“, so die Belarussin auf der abschließenden Pressekonferenz. „Ich denke, dass ich auf Sand einen großen Fortschritt gemacht habe. Im Moment versuche ich positiv zu bleiben, egal was auf dem Platz passiert ist.“

Start in Wimbledon bestätigt

Da russische und belarussische Spieler:innen im letzten Jahr wegen des anhaltenden Krieges gegen die Ukraine von der Teilnahme am Turnier in Wimbledon ausgeschlossen waren, schien auch ein Start bei der diesjährigen Ausgabe des Turniers lange ungewiss. Im Frühjahr hob jedoch der veranstaltende All-England-Club diese Entscheidung auf und ebnete den Weg für die Einladung aller Spieler unter der Bedingung, dass diese den Krieg nicht öffentlich unterstützen. Als weitere Hürde deutete sich in den letzten Wochen an, dass Spieler:innen aus Russland und Belarus Schwierigkeiten hätten, ein Visum zur Einreise in das Vereinigte Königreich zu bekommen, wie z.B. Teen-Sensation Mirra Andreeva auf ihrer Pressekonferenz verkündete. Diesbezüglich konnte Sabalenka in ihrem Fall nun Entwarnung geben: „Ja, jetzt habe ich ein Visum und komme nach Wimbledon. Ich bin super aufgeregt und spiele dort wirklich gern.“ Auf Rasen möchte die 25-jährige ihre Stärken komplett ausspielen: „Letztes Jahr habe ich das Turnier verpasst und kann es kaum erwarten, wiederzukommen und mein bestes Tennis zu zeigen.