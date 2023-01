Aryna Sabalenka - Folgt der Angriff auf den Tennisthron?

Kann Aryna Sabalenka nach ihrem Sieg bei den Australian Open Weltranglistenposition eins angreifen? Noch ist der Abstand auf Iga Swiatek groß.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 30.01.2023, 19:36 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Aryna Sabalenka hat den Bann gebrochen

Aryna Sabalenka sparte nach ihrem ersten Grand-Slam-Triumph wahrlich nicht mit Superlativen - und bezeichnete den 28. Januar 2023 kurzum als den "besten Tag" ihres Lebens. Ja, es war förmlich zu spüren, welche Last von Sabalenka nach ihrem Sieg über Elena Rybakina abfiel. Viel zu lange war die 24-Jährige ihren eigenen Erwartungen nicht gerecht geworden.

Doch was kann für Sabalenka nach den Tagen von Melbourne noch kommen? Klar ist, dass die Belarussin an einem guten Tag jede Gegnerin schlagen kann. Klar ist allerdings auch, dass sie in der Vergangenheit immer wieder an sich selbst scheiterte. In dieser Hinsicht war bei den Australian Open allenfalls ein großer Reifeprozess zu erkennen.

In der Weltrangliste liegt Sabalenka nun auf Platz zwei, auf Branchenprima Iga Swiatek fehlt jedoch noch einiges. 4.365 Zähler beträgt der Abstand zwischen den beiden besten Tennisspielerinnen der Welt. Allerdings hat die Polin in den kommenden Wochen und Monaten - im Gegensatz zu Sabalenka - enorm viele Punkte zu verteidigen.

Es scheint also zumindest möglich, dass Sabalenka 2023 den Angriff auf den Tennisthron vollzieht. Und diesen in letzter Konsequenz auch erfolgreich zu Ende bringt. Dafür benötigt die 24-Jährige die gleiche Einstellung wie in Australien. Ein Umstand, der vor allem mental viele Herausforderungen mit sich bringen wird. Doch vorerst sei es Sabalenka noch vergönnt, die Ausläufer ihres großen Triumphs zu genießen.