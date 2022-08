Aryna Sabalenka - Hilfe beim Aufschlag dringend nötig

Aryna Sabalenka kommt vor den US Open 2022 schön langsam wieder in Form. Eine Baustelle gibt es aber nach wie vor: den Aufschlag.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.08.2022, 15:28 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka und ihr Aufschlag - nur manchmal eine Liebesbeziehung

Es ist natürlich überhaupt nicht ausgeschlossen, dass Aryna Sabalenka bei den US Open 2022 ihren ersten Grand-Slam-Titel gewinnt. Das Feld bei den Frauen ist offen wie fast immer, die Dominianz von Iga Swiatek aus dem Frühjahr längst passé. Sabalenka ist ordentlich in Form, erreichte vergangene Woche in Cincinnati das Halbfinale, wo sie gegen die spätere Turniersiegerin Caroline Garcia verlor.

Eine Sache muss sich aber einrenken, will Sabalenka im Billie Jean King National Tennis Center tatsächlich eine Chance haben: der Aufschlag. Eigentlich sollte dies die größte Waffe der Weißrussin sein, die WTA-Statistik weist für die laufende Saison aber beeindruckende 339 Doppelfehler auf. Das ist bei 41 gespielten Matches ein Schnitt von mehr als acht pro Partie.

Geschenke an die Gegnerinnen, die Aryna Sabalenka nicht mehr weiter zu verteilen gewillt ist. Weshalb sie sich Hilfe für die Spieleröffnung gesucht hat.

Sabalenka scheitert an Fernandez

„Ich habe viel an meinem Aufschlag verändert“, wird Sabalenka auf dem Portal Tennis Now zitiert. „Ich habe mit einem Biomechaniker gearbeitet, der richtig gut ist. Er hilft mir als Coach mit meinem Aufschlag.“ Ein Grund dafür, warum Sabalenka in den vergangenen Wochen auch wieder erfolgreicher spielt. „Aktuell sind wir auf einem guten Weg, die Probleme zu beheben.“

Im vergangenen Jahr sah es schon sehr nach dem ersten Triumph von Sabalenka in New York City aus, aber auch sie wurde im Halbfinale ein Opfer des Laufs von Leylah Fernandez. 2022 möchte die mittlerweile 24-Jährige aus Minsk mindestens einen schritt weiter gehen.