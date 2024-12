Aryna Sabalenka: "Ich fühle mich frisch"

Nach ihrer großartigen Saison 2024 will Aryna Sabalenka auch im kommenden Jahr wieder groß aufspielen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 26.12.2024, 13:44 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka blickt auf ein starkes Jahr zurück

Das Jahr 2024 war für Aryna Sabalenka wahrlich ein gutes. Nicht zuletzt dank ihrer Triumphe bei den Australian Open und US Open schloss die 26-Jährige die vergangene Spielzeit als Nummer eins der Welt ab. Der Erfolgshunger der Belarussin ist nach der zweifellos besten Saison ihrer Karriere aber noch lange nicht gestillt.

“Ich fühle mich frisch und einsatzbereit”, erklärte Sabalenka bei einem Medientermin in Brisbane, wo sie in der kommenden Woche in die neue Saison starten wird - und dabei auf ein noch besseres Abschneiden als 2024 hofft, war sie vor rund zwölf Monaten doch Elena Rybakina im Finale unterlegen.

Bei den Australian Open in Melbourne führte wenige Wochen später jedoch kein Weg mehr an Sabalenka vorbei. “Das erste Turnier vor dem Grand-Slam-Event ist dasjenige, bei dem du ausprobieren kannst, was für dich gut funktioniert und was nicht", erklärte die Weltranglistenerste, die große Teile ihrer Vorbereitung in Florida absolvierte.

Langweilig wurde es Sabalenka dabei nicht - ganz im Gegenteil. “Es gibt so viele Dinge zu verbessern”, meinte die 26-Jährige mit Blick auf ihr Volleyspiel und ihren Aufschlag. “Ich denke, der Schlüssel ist, sich nicht nur auf die Resultate zu konzentrieren."