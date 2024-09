Aryna Sabalenka mit der schnellsten Vorhand bei den US-Open

Aryna Sabalenka hat die durchschnittlich schnellste Vorhand bei den diesjährigen US-Open, in der Damen- und Herren-Konkurrenz. Und überholt dabei Novak Djokovic, Carlos Alcaraz und Jannik Sinner.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 06.09.2024, 07:37 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka mit der schnellsten Vorhand bei den US-Open

Mit durchschnittlich 129 km/h schlägt Aryna Sabalenka ihre Vorhand über das Netz. Kein anderer Spieler der US-Open kann da mithalten. Carlos Alcaraz liegt mit zwei km/h dicht hinter der Weltranglistenzweiten, gefolgt von Jannik Sinner (126 km/h) und Novak Djkovic, der eine durchschnittliche Vorhand-Geschwindigkeit von 122 km/h an den Tag legte. Erneut deutlich wurde die enorme Schlag-Geschwindigkeit der Halbfinalistin im Viertelfinale gegen Qinwen Zheng. Die Russin spielte schlichtweg mit einem zu hohem Tempo für die Olympiasiegerin.

Und dabei änderte die zweifache Australian-Open-Siegerin erst letzten Oktober die Technik ihrer Vorhand. Die Kraft war schon immer vorhanden, doch sollte ihr Paradeschlag noch präziser gelingen. Mehr Spin musste her. Bei den Peking Open erklärte die Weltranglistenzweite: “Alles änderte sich, als mir geraten wurde, mehr Spin auf den Ball zu bringen und in bestimmten Momenten nach Höhenveränderungen zu suchen. Daran habe ich viel gearbeitet und es ist fantastisch, die Ergebnisse zu sehen.” In der heutigen Nacht bestreitet Sabalenka ihr sechstes Halbfinale bei einem Grand Slam. Sie trifft auf die US-Amerikanerin Emma Navarro.

Hier das Einzel-Tableau der Damen