Aryna Sabalenka: Nach einem Sieg lobt es sich besonders leicht

Titelverteidigerin Aryna Sabalenka war nach ihrem Zweitrunden-Erfolg gegen Brenda Fruhvirtova bei den Australian Open voll des Lobes für ihre unterlegene Gegnerin. Und nicht nur für die.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.01.2024, 08:17 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka ist bislang nicht ins Schwitzen gekommen

Aryna Sabalenka hat die ersten beiden Schritte zu einem neuerlichen Erfolg bei den Australian Open jeweils im Schnelldurchlauf hinter sich gebracht. Gegen Ella Seidel gab die Titelverteidigerin lediglich ein Spiel ab, gegen Brenda Fruhvirtova stand am Ende ein tiefenentspanntes 6:3 und 6:2. Da lässt sich natürlich leicht Lob verteilen.

Und also sprach Sabalenka bei ihrer Pressekonferenz am gestrigen Mittwoch nur in höchsten Tönen von der erst 16-jährigen Tschechin. „Ich glaube, für jemanden, der erst 16 Jahre alt ist, macht sie einen unglaublichen Job. Ich wünschte, ich hätte dieses Level mit 16 gehabt. Sie ist eine unglaubliche Spielerin, Und ich bin mir sicher, dass sie weiter hart arbeiten und bald an der Spitze sein wird.“

Sabalenka lobt Andreeva

Was in noch größerem Maße für Mirra Andreeva gilt, die mit Ons Jabeur gnadenlos ins Gericht gegangen ist. 6:0 und 6:2 gegen die Nummer sechs des Turniers - das ringt auch Aryna Sabalenka Hochachtung ab. „Mirra ist auch eine unglaubliche Spielerin, wir haben ja schon gegeneinander gespielt.“

Aber auch in diesem Fall kommt das Lob aus der Position der (noch) deutlich Stärkeren: Denn beim bislang einzigen Treffen auf WTA-Ebene hatte Sabalenka im vergangenen Jahr überhaupt keine Probleme.

