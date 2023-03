Aryna Sabalenka will jetzt die Nummer 1 werden

Aryna Sabalenka (WTA-Nr. 2) ist bisher die beste Spielerin der Saison 2023 - und könnte es bald auch generell sein.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 25.03.2023, 15:12 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Aryna Sabalenka

Sieg in Adelaide, Sieg bei den Australian Open, Finale in Indian Wells - Aryna Sabalenka hat einen hervorragenden Saisonstart hingelegt. Mit der Krönung in Melbourne, wo sie mit ihrem Finalsieg gegen Elena Rybakina ihren ersten Majortitel gewann. Nachdem es speziell in den früheren Jahres speziell bei den Grand-Slam-Turnieren nicht gut lief für die 24-Jährige.

Sabalenka führt damit wenig überraschend auch im Jahres-Race: 3.310 Punkte hat sie hier und liegt so vor Elena Rybakina (2.561) und Iga Swiatek (1.810).

Swiatek war ja eigentlich im offiziellen WTA-Ranking weit vorausgezogen im vergangenenen Jahre, nach einer überragenden Saison mit zwischenzeitlich 37 Siegen in Serie und acht Turniersiegen, darunter zwei Majors (Roland Garros, US Open). Nun aber hat sie Sabalenka im Nacken.

Im offiziellen WTA-Ranking führt Swiatek zwar mit 9.975 Punkten noch vor Sabalenka mit 6.740 Zählern. Aber: Die Punkte aus Miami kann sie nun nicht verteidigen, insgesamt stehen aufgrund ihrer Siegesserie im Vorjahr mehr als 4.000 Punkte in den kommenden drei Monaten zur Verteidigung. Bei Sabalenka sind es nur 860. In Miami war sie 2022 zum Auftakt ausgeschieden.

Sabalenka hat aus Match gegen Swiatek gelernt

"Natürlich will ich die Nummer 1 werden", erklärte Sabalenka in Miami, und speziell von Swiatek hat sie offenbar einiges mitgenommen auf ihrer Suche nach Verbesserungen. "Swiatek bewegt sich besser. Beim ersten Match, das ich gegen sie gespielt habe, habe ich gemerkt, dass ich körperlich noch nicht bereit bin. Ich bin nach ein paar Punkten müde geworden und wusste, dass ich das so nicht gewinnen kann. Also haben wir mit meinem Fitnesscoach gesprochen, um meine Fitness zu verbessern. Wir haben daran noch mehr gearbeitet, diesen Teil meines Spiels habe ich also verbessert."

Jedes Mal, wenn man von jemandem geschlagen werde, rege es einen an darüber nachzudenken, was man zu verbessern habe, so Sabalenka. "Und so kommt man voran. Wenn mich jemand schlägt, schaue ich mir das Match an. Nehme ein paar Lektione daraus mit."

In Miami steht Sabalenka nach ihrem Auftaktsieg in der vergangenen Nacht in Runde 3.