Ashleigh Barty: "Eher gibt es ein Comeback von Pat Rafter"

Ashleigh Barty hat bei einer Veranstaltung in Brisbane einem etwaigen Comeback auf der WTA-Tour eine Absage erteilt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.09.2023, 10:23 Uhr

© Getty Images Ashleigh Barty und Patrick Rafter in Brisbane

Das wäre doch was für Anfang 2024: Nicht nur Naomi Osaka und Angelique Kerber kommen nach ihrer Babypause auf die WTA-Tour zurück - sondern auch Ashleigh Barty. Aber während die Vorbereitungen für Osaka und Kerber für den Wiedereinstieg offenbar am Laufen sind, wird man Ash Barty auf einem professionellen Tenniscourt so schnell nicht mehr sehen. Der Verdacht liegt nahe: nie mehr.

Denn die immer noch erst 27-Jährige ist mit ihrem Status Quo sehr zufrieden, wie sie bei einem Event in Brisbane erklärte. "Ich habe einfach die Zeit nicht", asgte die dreimalige Major-Gewinnerin. "Ich habe nicht genug Zeit zu trainieren, nicht genug Zeit, um mich vorzubereiten. Und ich habe so viele großartige Erinnerungen an diesen Court ... jetzt kreiere ich einfach neue Erinnerungen."

Barty ohne große Sorgen um das australische Tennis

Sollte das jemand nicht verstanden haben, legte Barty noch einmal nach: "Ich komme sicher nicht aus dem Ruhestand zurück. Das ist bei Pat Rafter wahrscheinlicher." Das wäre in der Tat spannend: Rafter, zweimaliger Champion bei den US Open, ist mittlerweile 50 Jahre alt.

Barty ist ja als Nummer eins von der Szene abgetreten. Aktuell liegt die beste Australierin mit Kimberley Birrell auf Position 103 der WTA-Charts. Eine Entwicklung, die Ashleigh Barty beobachtet,die ihr aber keine übertriebenen Sorgen macht. "Natürlich sind nicht so viele Mädchen unter den Top 100. wie wir das gerne hätten. Aber es gibt genug, die gerade das Handwerk eines Tennsprofis erlernen. Es braucht Zeit, um zu verstehen, bis man sich zurechtfindet, bis man sein eigenes Spiel findet. Ich freue mich auf die nächsten fünf bis zehn Jahre, um zu sehen, wie weit sie kommen können."