Ashleigh Barty - HEAD wird die zurückgetretene Tennis-Queen vermissen

Die Ovationen und Abschiedsgrüße der Kolleginnen auf der WTA-Tour waren zahlreich und ehrlich. Und auch HEAD, der langjährige Schläger-Ausrüster von Ashleigh Barty, hat für die Australierin nur lobende Worte übrig.

von PM/red

zuletzt bearbeitet: 28.03.2022, 14:36 Uhr

© HEAD Ashleigh Barty hat ihre größten Erfolge mit Schlägern von HEAD errungen

Barty hatte ihre Karriere vor wenigen Tagen völlig überraschend in einem TV-Interview mit ihrer ehemaligen Doppel-Partnerin Casey Dellacqua für beendet erklärt. Wenige Wochen, nachdem sie als erste Australierin seit 44 Jahren bei den Australian Open in Melbourne gesiegt hatte. Es war der dritte, und wie man jetzt weiß auch der letzte Major-Triumph von Barty, die zuvor 2019 in Roland Garros und im vergangenen Jahr in Wimbledon erfolgreich geblieben war. Alle ihre großen Erfolge hat sie mit Schlägern der österreichischen Firma HEAD errungen.

„Wir sind sehr traurig, Ash zu verlieren“, erklärte Thomas Bischof, der Director of Pro Players and Product Test Management bei HEAD, in einer Aussendung. „Wir respektieren ihre Entscheidung komplett und wünschen Ash viel Freude in der Zukunft. Aber wir werden sie vermissen.“

„Wir werden ihre wunderschöne Rückhand vermissen“, so Bischof weiter. „Wir werden ihre Wettkampfstärke vermissen. Und den Beweis dafür, dass man nicht mindestens 1,80 Meter groß sein muss, um die Beste in der heutigen Tennis-Welt zu sein. Aber am meisten werden sie als wundervolle Person vermissen, ganz speziell das Beispiel an Würde, das sie sowohl bei Siegen wie auch bei Niederlagen gesetzt hat.“

Barty werde für immer ein Vorbild bleiben. Vor allem für Mädchen, schloss Bischof.