Ashleigh Barty - Holpriger Start auf dem Weg zur Titelverteidigung

Ashleigh Barty wird in Miami ihr erstes internationales Turnier seit mehr als einem Jahr bestreiten. Die Anreise nach Florida verlief für die Weltranglistenerste allerdings turbulent.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 24.03.2021, 15:18 Uhr

Vor rund zwei Jahren ging der Stern von Ashleigh Barty so richtig auf: Die Australierin sicherte sich in Miami den bis dato größten Titel ihrer Karriere, wenige Monate später triumphierte die Australierin bei den French Open und erklomm kurz darauf nach dem Event in Birmingham die Spitze der Weltrangliste.

Seither wurde die 24-Jährige - bis auf eine kurze Ausnahme von drei Wochen - auch nicht mehr von dieser verdrängt. Und das, obwohl Barty seit der Wiederaufnahme nach der coronabedingten Pause nur drei Turniere bestritt. Alle drei Events fanden zu Beginn dieses Jahres in Australien statt, beim Yarra Valley Classic sicherte sich die Weltranglistenerste sogar den Titel.

Fast 50 Stunden unterwegs

Beim WTA-1000-Turnier in Miami wird Barty nun auch auf die internationale Tennisbühne zurückkehren. Der Start auf dem Weg zum Titelverteidigung verlief für die Australierin aber mehr als holprig: Zwei Tage lang war Barty unterwegs, bevor sie endlich in Florida ankam. "Wir hatten eine ziemlich lange Reise. Es wurden ein paar Flüge gestrichen. Wir haben fast 50 Stunden benötigt, um hierher zu gelangen", erzählte die neunfache Turniersiegerin im Vorfeld des Turniers.

Normalerweise sei der Trip nach Miami kein Problem, heuer hätte es aber einige Probleme gegeben, so Barty: "Es wurde beim Abflug in Australien ein Flug gestrichen und dann auch einer in Los Angeles. Wir mussten uns irgendwie durchwinden." Zudem sei das Verlassen ihres Heimatlandes für sich auch emotional schwierig gewesen.

Auftakt gegen Baptiste oder Kucova

Nun freue sie sich aber, auch auf der internationalen Bühne wieder ihrem Beruf nachzugehen, erklärte die 24-Jährige. "Wir sind aufgeregt, weil wir die Möglichkeit haben, die ganze Saison zu spielen. Wir werden daher die gesamte Spielzeit über von zuhause fernbleiben", meinte Barty angesichts der zweiwöchigen Quarantäne, die bei einer Einreise nach Australien auf dem Programm stünde.

Wie es um ihr Spiel bestellt ist, werde sich in Miami zeigen, führte Barty zudem aus. "Ich freue mich darauf, hoffentlich mein bestes Tennis zeigen, ein paar Matches bestreiten und mich in das Turnier hinarbeiten zu können", sagte die Australierin. Barty trifft nach einem Freilos zu Beginn in der zweiten Runde auf Hailey Baptiste oder Kristina Kucova.

Hier das Einzel-Tableau der Damen in Miami