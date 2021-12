Ashleigh Barty - Noch ein weiter Weg bis Stefanie Graf

Die WTA hat gestern Ashleigh Barty als Spielerin des Jahres ausgezeichnet, zum zweiten Mal. Die Rekordhalterin hat der Australierin aber noch ein paar Auszeichnungen voraus.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 08.12.2021, 07:12 Uhr

© Getty Images Stefanie Graf hat Ashleigh Barty noch einiges voraus

An der Wahl von Ashleigh Barty zur Spielerin des Jahres 2021 auf der WTA-Tour gibt es wenig zu mäkeln. Die Australierin hat das Jahr erneut als Klassenbeste abgeschlossen, zum dritten Mal in Folge. Darüber hinaus hat Barty in Wimbledon eines der vier Majors gewonnen, davor auch in Miami und auf Asche in Stuttgart erfolgreiches Tennis gespielt. Auch Barbora Krejcikova wäre sicherlich eine würdige Siegerin geworden. Die French-Open-Siegerin im Einzel reüssiert schließlich mit Katerina Siniakova auch im Paarlauf. In dieser Kategorie gab es den Titel für Krejcikova ja dann auch ebenso wie in jener der am meisten verbesserten Spielerin.

Mit ihrer zweiten Wahl zur Spielerin des Jahres hat Ashleigh Barty jedenfalls zu Monica Seles, Lindsay Davenport, Kim Clijsters und Justine Henin aufgeschlossen. Gerade im Fall von Seles hätten es deutlich mehr werden können, hätte nicht ein krimineller Tennisfan in Hamburg die Karriere der gebürtigen Serbin mit einer Messerattacke unterbrochen, als noch gar nicht abzusehen war, wie gut Seles einmal werden könnte.

Holt Serena Major-Titel Nummer 24?

Rekordhalterin in Sachen „Spielerin des Jahres“ ist Stefanie Graf. Die Deutsche wurde acht Mal prämiert, Martina Navratilova und Serena Williams jeweils bei sieben Gelegenheiten. Was aber natürlich mehr zählt, ist die sportliche Komponente: In dieser Hinsicht steht Barty bei zwei Major-Titeln (2019 in Roland Garros und eben aktuell in Wimbledon), während Graf ihre außerordentliche Karriere mit 22 Grand-Slam-Titeln im Einzel beendet hat. Serena Williams hat in ihrer Karriere-Bilanz sogar noch einen mehr aufzuweisen.

Nummer 24 ist seit Jahren das große Ziel von Serena. Sollte es 2022 irgendwie doch noch klappen (und die US-Legende ansonsten so wenige Turniere wie schon in den letzten Jahren bestreiten), dann würde Serena wohl nicht zur besten Spielerin der kommenden Saison gewählt werden. Aber als Comebackerin des Jahres ginge sie allemal durch. Diese Auszeichnung hat 2021 Carla Suarez Navarro nach ihrer überstandenen Krebserkrankung erhalten.