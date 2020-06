Ashleigh Bartys Auszeit - auch für die Eltern nicht einfach

Im Moment steht Ashleigh Barty in der WTA-Weltrangliste an der Spitze. Vor wenigen Jahren sah es nicht danach aus.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.06.2020, 13:48 Uhr

© GEPA Pictures Ashleigh Barty hat die Cricket-Pause gebraucht

Etwas mehr als fünf Jahre ist es nun her, dass Ashleigh Barty vom Tennissport genug hatte. Zu hoch die Erwartungen an die damalige Teenagerin in ihrer Heimat Australien, zumal Barty mit Landsfrau Casey Dellacqua 2014 drei Grand-Slam-Endspiele im Doppel erreicht hatte. Dem zunehmenden Druck fühlte sich die aktuelle Nummer eins der WTA-Weltrangliste nicht gewachsen, nahm sich eine Auszeit, die sie zum Cricket brachte. Keine einfache Situation auch für die Eltern, wie Vater Rob vor ein paar Tagen im Rahmen eines Online-Workshops erklärte.

„Ash war die ganze Zeit traurig. Sie war nicht sie selbst auf dem Court“, so Barty senior. „Ich habe zu meiner Frau gesagt, dass wir sicherstellen müssen, dass Ashleigh glücklich ist. Waren wir enttäuscht? natürlich waren wir das, weil wir es lieben, beim Tennis zuzusehen und weil wir dieser Sportart verfallen sind. Aber Ash glücklich zu sehen und mit ihren Schwestern wieder Spaß zu haben, war so viel besser, als wenn sie sich auf dem Court beim Tennisspielen schlecht gefühlt hat.“

Barty gewinnt French Open 2019

Seit ihrer Rückkehr auf die WTA-Tour läuft es für Ashleigh Barty allerdings äußerst geschmeidig. Vor allem das Jahr 2019 hätte kaum besser verlaufen können - Barty gewann das Premier Mandatory Turnier in Miami, holte sich dann überraschend der Titel in Roland Garros. Gegen Ende der Saison folgte dann auch noch der Triumph bei den WTA Finals. Lediglich der Sieg im Fed-Cup-Finale in Perth blieb Barty versagt: Da verlor sie am zweiten Tag zunächst ihr Einzel gegen Kristina Mladenovic, danach an der Seite von Samantha Stosur auch noch das entscheidende Doppel.

Die laufende Saison hat mit dem Turniersieg in Adelaide nach dem frühen Aus in Brisbane recht ordentlich begonnen. Bei den Australian Open allerdings musste sich Barty im Halbfinale der späteren Siegerin Sofia Kenin geschlagen geben.