ATP Acapulco: Alex de Minaur holt den Titel

Alex de Minaur hat das ATP-500-Event von Acapulco für sich entschieden. Der Australier siegte in einem umkämpften Endspiel gegen Tommy Paul in drei Sätzen.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 05.03.2023, 07:56 Uhr

Alex de Minaur hat in Acapulco den Titel gewonnen

Kräftiges Ausrufezeichen von Alex de Minaur: Der Australier - zum Saisonstart mit einem Sieg über Rafael Nadal - zeigte beim ATP-500-Event von Acapulco eine bärenstarke Leistung und holte mit einem umkämpften Dreisatzerfolg über Tommy Paul in den frühen Sonntagmorgenstunden den Titelgewinn. Für de Minaur ist es der erste Titel auf ATP-500-Niveau.

Der Start ins Match war dabei alles andere als perfekt verlaufen für den Mann aus Australien: Zunächst war es der US-Amerikaner Tommy Paul der dem Endspiel seinen Stempel aufdrücken sollte. Der Weltranglisten-23. sicherte sich das frühe Break zum 3:1 und spielte im ersten Satz vorne weg. De Minaur bekam keinen Fuß in die Tür und musste Abschnitt eins einigermaßen schnell mit 3:6 abgeben.

Es folgte ein umkämpfter zweiter Durchgang mit Chancen auf beiden Seiten: De Minaur sollte schließlich aber die besseren Nerven beweisen und das Endspiel mit einem 6:4 in einen Entscheidungssatz zu schicken. In diesem schwanden die Kräfte bei Tommy Paul augenscheinlich: Der US-Amerikaner konnte sich nicht mehr gegen die Niederlage stemmen. Am Ende siegte der Australier mit 3:6, 6:4 und 6:1. Bereits zuvor hatten Alexander Erler und Lucas Miedler sensationell im Doppel den Titel gewonnen.