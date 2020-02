ATP Acapulco: Alexander Zverev ab heute zurück im Einzelgeschäft

Alexander Zverev steigt am Dienstag in den Einzel-Wettbewerb beim ATP-Tour-500-Turnier in Acapulco ein. Am ersten Turniertag gab es bereits den ersten Auftritt mit Bruder Mischa im Doppel. Der mit einem souveränen Sieg für die beiden Deutschen endete.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 25.02.2020, 07:32 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev steigt heute ins Einzel in Acapulco ein

Die Gründe für das eher bescheidene Auftreten von Alexander Zverev beim ATP Cup haben jene beiden Männer, die der deutschen Nummer eins neben Vater Alexander senior in den Tagen von Brisbane am nächsten waren, während der vergangenen Tage hinlänglich ausgebreitet: Zverev sei einfach mit zu wenigen Trainingseinheiten nach Australien gekommen, erklärten ATP-Cup-Teamchef Boris Becker und Davis-Cup-Kapitän Michael Kohlmann unisono, wenn auch bei verschiedenen Anlässen.

Das harte Training, das Zverev nach den Niederlagen gegen Alex de Minaur, Stefanos Tsitsipas und Denis Shapovalov eingelegt hatte, brachte die deutsche Nummer eins aber erstmals in das Halbfinale einen Majors. Bekanntermaßen war in Melbourne dann aber gegen Dominic Thiem Schluss. Danach hat sich Zverev mit Freundin ein paar Tage Urlaub gegönnt, gar so viele waren es im Herbst nach den ATP Finals in London ja nicht - da nämlich war Zverev mit Roger Federer durch Südamerika getourt, musste sich zusätzlich einem kleinen Eingriff am Auge in New York City unterziehen

Zverev 2019 in Acapulco im Endspiel

Nun soll es also in Acapulco weitergehen, die Auslosung hat es mit der deutschen Nummer eins nicht schlecht gemeint. Zverev eröffnet heute gegen Jason Jung, für den immerhin spricht, dass er sich durch die Qualifikation gespielt hat, mithin also Spielpraxis mitbringt. Andererseits liegt der 30-jährige US-Amerikaner in der ATP-Weltrangliste jenseits der Top 100, Alexander Zverev auf Position sieben. Dass die Papierform nicht immer die ganze Wahrheit spricht, konnte Zverev andererseits vergangene Woche aus der Ferne in Rio de Janeiro beobachten, wo Kumpel Thiem gegen Gianluca Mager einigermaßen überraschend aus dem Turnier flog.

Alexander Zverev kommt mit passablen Erinnerungen zurück nach Acapulco, vor Jahresfrist hatte er im Endspiel gegen Nick Kyrgios allerdings doch erstaunlich deutlich verloren. Der 2019er-Weg ins Finale verlief rechtschaffen einfach, in der aktuellen Ausgabe könnte die erste Bewährungsprobe im Viertelfinale mit Félix Auger-Aliassime warten. Der Kanadier allerdings musste am Sonntag noch in Marseille finalisieren, nachdem er schon in der Woche davor in Rotterdam bis zum Sonntag gespielt hatte. Keine schlechten Aussichten also für Alexander Zverev, der in Acapulco auch wieder einmal auf doppelte Familienanbindung bauen darf: Bruder Mischa wurde eine Wildcard für das Einzel gewährt, im Doppel haben die Zverevs ihren ersten gemeinsam Auftritt schon hinter sich: Am Montag spielten die Brüder gegen Nicholas Monroe und Jackson Withrow aus den USA. Und gewannen sicher mit 6:3 und 6:3.

Hier das Einzel-Tableau in Acapulco