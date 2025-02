ATP Acapulco: Alexander Zverev erreicht nach Kraftakt das Achtelfinale

Alexander Zverev hat durch einen mühevollen Dreisatzerfolg über Matteo Arnaldi das Achtelfinale von Acapulco erreicht.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 26.02.2025, 10:27 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Alexander Zverev steht im Achtelfinale

Alexander Zverev hat beim ATP-Turnier im mexikanischen Acapulco mit einem Kraftakt das Achtelfinale erreicht. Gegen den Italiener Matteo Arnaldi gewann der topgesetzte Australian-Open-Finalist aus Hamburg nach fast drei Stunden Spielzeit mit 6:7 (2), 6:3 und 6:4 und trifft nun auf den US-amerikanischen Qualifikanten Learner Tien.

"Ich bin erst vor ein paar Tagen vom Sandplatz gekommen und hatte nicht viel Zeit", sagte Zverev. “Ich bin froh, dass ich einen guten Spieler geschlagen habe und in die nächste Runde eingezogen bin.” In Mexiko will sich Zverev nach eher enttäuschenden Auftritten zuletzt Schwung für das erste Masters des Jahres in Indian Wells Anfang März holen. Bei den Sandplatzturnieren in Buenos Aires und Rio de Janeiro war der Weltranglistenzweite bereits im Viertelfinale gescheitert.

Zverev hat in Mexiko schon viele Höhen und Tiefen erlebt. 2021 gewann der gebürtige Hamburger das Turnier, 2022 wurde er nach einer Schläger-Attacke auf den Stuhl des Schiedsrichters disqualifiziert. Als "schlimmsten Moment meines Lebens" kommentierte der heute 27-Jährige den Ausraster damals. 2023 ließ Zverev das Hartplatzturnier aus, 2024 scheiterte er bereits in Runde eins - an Landsmann Daniel Altmaier.

Neben Zverev erreichten in Acapulco am Dienstag (Ortszeit) unter anderem Holger Rune und Denis Shapovalov die Runde der letzten 16. Rune besiegte Roberto Carballes Baena mit 7:6 (4) und 6:3, Shapovalov schlug Nishesh Basavareddy mit 7:5 und 6:2. Ein großartiges Comeback gelang indes Alejandro Davidovich Fokina, der gegen Lucky Loser Mattia Bellucci im Tiebreak des zweiten Satzes vier Matchbälle am Stück abwehrte und anschließend noch mit 1:6, 7:6 (6) und 6:2 gewann.

Hier das Einzel-Tableau in Acapulco