ATP Acapulco: Ruud ringt Shelton nieder zum Nordduell gegen Rune

Mit einer Energieleistung kämpfte sich der an Nr. 6 gesetzte Norweger Casper Ruud im Viertelfinale des ATP-500-Turniers in Acapulco gegen den US-Youngster Ben Shelton nach Satzrückstand zum Sieg und trifft in der Runde der letzten Vier im skandinavischen Duell auf Holger Rune aus Dänemark.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 01.03.2024, 09:08 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Casper Ruud zeigte gegen Ben Shelton wieder einmal großes Stehvermögen.

Ausgeglichen war die Bilanz vor dem Viertelfinal-Duell beim ATP-500er-Turnier in Acapulco zwischen Casper Ruud und Ben Shelton. Während der Norweger letzte Saison in Barcelona siegte, behielt der US-Amerikaner im Jahr davor beim Masters-Event in Cincinnati die Oberhand.

Von Beginn an entwickelte sich eine spannende Begegnung mit teils spektakulären Ballwechseln. Während der 25-jährige Ruud mit seinem soliden Grundlinienspiel zum Erfolg zu kommen versuchte, ging Shelton höheres Risiko und wagte regelmäßig den Weg ans Netz. Im gesamten ersten Durchgang gab es nur eine einzige Break-Chance, die Ruud verstreichen lassen musste. Dramatik pur im Tiebreak, als der dreifache Grand-Slam-Finalist nach einer schnellen 4:1-Führung den zwischenzeitlichen Ausgleich hinnehmen musste und sogar zwei Satzbälle ausließ. Shelton packte bei seiner ersten Chance konsequent zu und holte sich mit einem Vorhand-Volley nach herrlichem Volley-Stopp den ersten Satz.

Im zweiten Akt hielten beide Protagonisten sicher ihre Aufschlagspiele, ehe Ruud beim Stand von 4:4 das entscheidende Break gelang und danach ohne Verlustpunkt zum Satzgleichstand ausservierte. Mit seiner dritten Break-Chance im dritten Durchgang schaffte der Weltranglisten-11. das entscheidende Break und fixierte mit einer glänzend gesetzten Vorhand nach einem Stopp-Ball seines 21-jährigen Gegners den 6:7 (7), 6:4, 6:4-Erfolg nach 2:25 Stunden Spielzeit.

Im Halbfinale trifft Ruud im „Battle of the North“ auf den Dänen Holger Rune, der sich gegen Dominik Koepfer aus Furtwangen mit 7:6 (2), 7:6 (0) durchsetzen konnte.

Hier das Einzel-Tableau in Acapulco