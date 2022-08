ATP Masters Cincinnati: Ben Shelton sorgt weiterhin für Furore

Ben Shelton sorgt beim ATP-Masters-1000-Turnier in Cincinnati für großes Aufsehen. Im Achtelfinale bekommt es der 19-jährige Wildcard-Inhaber mit Cameron Norrie zu tun.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 18.08.2022, 14:31 Uhr

© Getty Images Ben Shelton steht in Cincinnati im Achtelfinale

Es ist wieder einmal einer dieser Geschichten, die nur der Sport schreiben kann: Der erst 19-jährige Ben Shelton steht beim ATP-Masters-1000-Turnier in Cincinnati nach Siegen über Lorenzo Sonego und Casper Ruud bereits im Achtelfinale. Dabei konnte der US-Amerikaner in Ohio nur dank einer Wildcard an den Start gehen.

Kein Wunder, rangiert Shelton in der Weltrangliste derzeit doch nur Position 229. Seine Geschichte wird aber noch verrückter, wenn man einen Blick in die jüngere Vergangenheit wirft: Den ersten ATP-Punkt holte der Teenager am 30. Juni 2021, etwas mehr als vier Wochen später gewann er sein erstes Future-Turnier. Sheltons starke Entwicklung mündete Ende Mai 2022 im Gewinn der College-Meisterschaft in den USA, zwei Monate später fuhr er in Altanta seinen ersten Matcherfolg auf der ATP-Tour ein.

Shelton lässt Ruud keine Chance

In Cincinnati ist Shelton nun endgültig auf dem Radar der Weltöffentlichkeit erschienen. Für den 6:3 und 6:3-Erfolg gegen Ruud benötigte der Linkshänder gerade einmal 68 Minuten. Es habe sich für ihn alles andere als normal angefühlt, gegen einen absoluten Weltklassemann auf dem Platz zu stehen, ab Satz zwei habe sich die Anspannung aber gelegt: "Ich habe nur versucht, mein Spiel zu spielen und meinen Plan umzusetzen. Je öfter ich in solchen Situationen bin, desto leichter fällt es mir, meine Herzfrequenz zu senken und auf dem Platz ruhiger zu werden."

Dass Shelton im Laufe seiner Karriere noch öfter in diese Situationen kommt, dafür soll auch sein Vater sorgen. Denn der 19-Jährige wird aktuell von Bryan Shelton - seines Zeichens immerhin ehemalige Nummer 55 der Welt - trainiert. "Ich weiß, dass er zwei Siege gegen Top-Fünf-Spieler hat und ich nur einen. Er ist in dieser Kategorie besser als ich", scherzte der Youngster nach dem Sieg über Ruud.

Shelton hat seinem Vater etwas voraus

Bei allem Spaß weiß Shelton die Verdienste seines Vaters aber ernsthaft zu schätzen: "Es macht Spaß, darüber (über Tennis, Anm.) zu reden. Es ist cool, dass ich einen ehemaligen Profi habe, der mein Papa ist, zu dem ich aufschauen kann, wenn ich diese Dinge durchmache." Eines hat der 19-Jährige seinem Vater jetzt schon voraus: den Achtelfinaleinzug in Cincinnati.

Noch muss für den US-Amerikaner in Ohio zudem nicht Schluss sein: Am Donnerstag trifft Shelton in der Runde der letzten 16 auf den Briten Cameron Norrie. Es ist die nächste Möglichkeit, weiterhin für Furore zu sorgen.

