ATP Masters Madrid: Andrey Rublev marschiert ins Endspiel

Taylor Fritz und Andrey Rublev spielten beim ATP Masters in Madrid das erste Finalticket aus. Rublev gewann die Partie nach einem starken Auftritt 6:4, 6:3 und spielt am Sonntag um seinen zweiten Masters-Titel.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 03.05.2024, 17:32 Uhr

© Getty Images Andrey Rublev steht im Endspiel des ATP Masters in Madrid.

Das Match startete für Andrey Rublev ungünstig. Ein langes Aufschlagspiel brachte der Weltranglistenachte nicht ins Ziel. Jedoch gelang direkt im Anschluss das Rebreak nach einigen Rückhandduellen. Beide Kontrahenten ließen anschließend lange Zeit nichts zu. Beim Stand von 4:5 erhöhte Rublev dann jedoch den Druck, erzielte das zweite Break zu null und sicherte sich nach einem Rückhandfehler von Taylor Fritz die Satzführung.

Andrey Rublev blieb auch im zweiten Abschnitt seiner Linie treu und kontrollierte das Match in den entscheidenen Phasen von der Grundlinie. Taylor Fritz konnte sich mit zunehmender Spielzeit gegen den immer weiter aufdrehenden Russen nicht mehr befreien. Mit dem Break zum 4:2 war die Partie vorentschieden und der 15-malige Sieger auf der ATP Tour konnte sich nach 74 Minuten Spielzeit den Glückwunsch zum Sieg vom Publikum abholen.

Andrey Rublev kann zweiten Masters-Titel gewinnen

Damit steht Andrey Rublev erstmalig im Finale von Madrid und insgesamt in seinem fünften Endspiel auf Masters-Ebene. Nach seinem Triumph in Monte Carlo im vergangenen Jahr, kann der 26-Jährige seinen zweiten Masters-Titel gewinnen. Gegner am Sonntag ist der Sieger des zweiten Halbfinals zwischen Felix Auger-Aliassime und Jiri Lehecka. Für beide Spieler wäre ein Masters-Endspiel mit einer Premiere verbunden.

