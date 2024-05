ATP Masters Madrid live: Taylor Fritz vs. Andrey Rublev im TV, Livestream und Liveticker

Taylor Fritz und Andrey Rublev treffen im ersten Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Madrid aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 16:00 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.05.2024, 16:01 Uhr

© Getty Images Andray Rublev und Taylor Fritz spielten 2023 in Monte Carlo ebenfalls das Halbfinale aus.

Das erste Endspielticker beim ATP Masters in Madrid geht an Taylor Fritz oder Andrey Rublev. Fritz hatte bereits in München gezeigt, dass er auf dem Sand deutliche Fortschritte gemacht hat. Eine Endspielteilnahme beim Masters würde diesen Eindruck weiter unterstreichen.

Für Andrey Rublev könnte ein Titelgewinn in Madrid den zweiten Sandplatztitel auf Mastersebene bedeuten. 2023 siegte die russische Nummer zwei in Monte Carlo, schlueg im Halbfinale übrigens Taylor Fritz. Rublev sollte als Favorit in das Match gehen, der Viertelfinalerfolg gegen Carlos Alcaraz diesen Eindruck verstärken. Im direkten Duell der beiden Kontrahenten führt Taylor Fritz 5:3.

Fritz vs. Rublev - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Taylor Fritz und Andrey Rublev gibt es ab ca. 16:00 Uhr live im TV und Livestream bei Sky.

Hier das Einzel-Tableau in Madrid