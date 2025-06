Ein 1000er-Champion bei einem Challenger? Das gibt es!

Das Tableau des ATP-Challenger-Turniers in Prostejov hat eine ziemlich prominente Nummer eins: Miami-Sieger Jakub Mensik.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.06.2025, 17:39 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Jakub Mensik spielt in dieser Woche eine Etage tiefer

Man kennt das ja in den zweiten Wochen von viel zu langen 1000er-Turnieren oder genau richtig terminierten Majors: Einige früh ausgeschiedene Spieler versuchen, ein paar auf der großen Bühne entgangene Punkte bei einem Challenger-Turnier nachzuholen. Dass aber ein Mann, der in der laufenden Saison schon bei einem der neun Masters-Events triumphiert hat, auf das zweite Profi-Level zurückgeht, ist wohl ein Novum.

In Prostejov wird man sich darüber freuen. Denn ganz oben im Tableau steht dort der Name von Jakub Mensik. Der Tscheche hat bekanntlich in Miami seinen ersten Turniersieg überhaupt geholt, mit einem Sieg im Endspiel gegen Novak Djokovic. In Roland-Garros nun ist Mensik nach einer begeisternden Auftaktpartie gegen Alexandre Müller am portugiesischen Qualifikanten Henrique Rocha gescheitert. Und das nach 2:0-Satzführung.

In Prostejov eröffnet Mensik gegen Vitaly Sachko. An Position zwei ist Alejenadro Tabilo gesetzt. Der Chilene hat vor wenigen Wochen in Monte-Carlo ja Novak Djokovic besiegt. Danach fällt die Setzliste ein wenig ab, aber auch Mit Kopriva (beginnt gegen den Österreicher Lukas Neumayer) hat in Paris gezeigt, dass er sehr kompetent Tennis spielen kann.

Hier das Einzel-Tableau in Prostejov