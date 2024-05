ATP-Masters Madrid: Auger-Aliassime nach Aufgabe von Lehecka im Endspiel

Nach zahlreichen Verletzungsaufgaben im Laufe des Turniers ging auch das zweite Halbfinale beim ATP-Masters-Event in Madrid nicht sportlich zu Ende. Beim Stand von 3:3 im ersten Satz musste der Tscheche Jiri Lehecka gegen Felix Auger-Aliassime verletzt aufgeben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.05.2024, 21:22 Uhr

© Getty Images Zum dritten Mal profitierte Felix Auger-Aliassime im Laufe des Turniers von einer Verletzung seines Gegners.

Die einzige Auseinandersetzung vor dem Viertelfinale beim ATP-1000er-Turnier in Madrid zwischen den Überraschungs-Halbfinalisten Jiri Lehecka, der an Position 30 gesetzt ist, und dem ungesetzten Felix Auger-Aliassime entschied der Tscheche letztes Jahr im Achtelfinale bei den Australian Open in vier Durchgängen für sich.

Nach glatten Aufschlagspielen zu Beginn erspielte sich Lehecka im dritten Spiel die erste Möglichkeit zum Break, konnte diese aber nicht nutzen. Gegen Ende des sechsten Spiels griff sich der Tscheche an den Rückenbereich und ließ den letzten Aufschlag seines Gegners regungslos passieren. Beim Seitenwechsel musste sich der 22-jährige in den Katakomben behandeln lassen und kehrte nach wenigen Minuten wieder zurück.

Nach drei weiteren gespielten Punkten beim Stand von 3:3 sackte Lehecka erneut zu Boden und die ersten Tränen flossen beim Weltranglisten-31. Unter Schmerzen bewegte er sich Richtung Netz und gab das Match mit der umarmenden Gratulation an seinen Gegner auf.

Für Auger-Aliassime ist es bereits die dritte Begegnung im Verlauf des Turniers, das er nicht komplett zu Ende spielen musste. Nach dem Aufgabesieg gegen den Tschechen Jakub Mensik in der dritten Runde konnte der Südtiroler Jannik Sinner nicht zum Viertelfinale gegen den Kanadier antreten.

Im seinem ersten Finale auf Masters-Ebene trifft der Weltranglisten-35. auf den an Nr. 7 gesetzten Russen Andrey Rublev, der sich in einer dominanten Vorstellung mit 6:4, 6:3 in 74 Minuten gegen den auf Position 12 geführten Taylor Fritz aus den Vereinigten Staaten durchsetzen konnte.

