ATP Acapulco: Tommy Paul schlägt Fritz in Marathonmatch, Rune krampft gegen de Minaur

Tommy Paul (ATP-Nr. 23) hat das Finale beim ATP-Event in Acapulco erreicht - nach dem längsten Match der Turniergeschichte.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 04.03.2023, 10:15 Uhr

© Getty Images Tommy Paul

In einem Duell der beiden US-Amerikaner gewann Paul gegen Taylor Fritz mit 6:3, 6:7 (2), 7:6 (2) - nach 3 Stunden und 25 Minuten Spielzeit. Gleichzeitig ein Rekord in der 30-jährigen Geschichte des Turniers in Mexiko.

Paul lag dabei schon mit 1:3 im dritten Durchgang zurück, war geplagt von körperlichen Problemen, als auch Fritz schwächelte. "Ich habe meinen Körper etwas gespürt und habe etwas komisch serviert, das hat ihm offenbar nicht so gepasst. Dann bekam er Magenprobleme", reflektierte Paul. "Ich glaube, ich hatte etwas Glück, dass wir beide Probleme hatten, nicht nur ich."

Für Tommy Paul geht es damit stetig weiter nach oben, nach dem ersten Grand-Slam-Halbfinale bei den Australian Open diesen Jahres steht nun also der erste Finaleinzug bei einem Turnier der 500er-Kategorie.

Alex de Minaur mit Comebacksieg gegen Rune

Im Finale trifft Paul nun auf Alex de Minaur, der ebenfalls Schwerstarbeit verrichten musste, bis spät in die Nacht. 3:6, 7:5, 6:2 hieß es für ihn am Ende nach 2 Stunden und 48 Minuten gegen Holger Rune, der die ersten anderthalb Sätze stark spielte, dann jedoch mit Krämpfen zu kämpfen hatte gegen den australischen Dauerläufer.

Im direkten Vergleich führt de Minaur mit 3:0-Siegen gegen Paul, alle Matches fanden 2022 statt.

