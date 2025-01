ATP Adelaide: Auger-Aliassime siegt gegen Korda im Finale

Felix Auger-Aliassime setzte sich im Endspiel des ATP-250-Turniers in Adelaide mit 6:3, 3:6 und 6:1 gegen den zweitgesetzten Sebastian Korda durch.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 11.01.2025, 11:50 Uhr

© Getty Images Auger-Aliassime gewinnt seinen sechsten Tour-Titel

Nachdem FAA im Halbfinale den Topgesetzten Tommy Paul aus dem Turnier nahm, gab es auch im Finale kein Halten mehr vor dem jungen Kanadier. An fünf gesetzt besiegelte Auger-Aliassime in knapp 1:50 Stunden seinen Turniersieg - der erste seit seinem Titel in Basel 2023.

Obwohl Korda einen besseren Start in das Finale erwischte, gelang Auger-Aliassime das Satzentscheidende Break zum 4:2, wovon sich der US-Amerikaner nicht mehr erholen konnte. Gleichzeitig schaffte es der fünftgesetzte Kanadier vier Breakbälle seines Kontrahenten abzuwehren. Im zweiten Satz bemühte sich Korda druckvoller und offensiver zu spielen.

Der 22. Der Welt brachte durch Volleys und einem starken Aufschlag Variation in sein Game. Durch eine gute defensive Arbeit und einen entscheidenden Netzroller, schnappte sich Korda das Break zum 5:3 und die anschließende Satzführung. Im entscheidenden Durchgang verlief es für Korda eher frustrierend. Der 24-Jährige machte zu viele Fehler und „FAA“ spielte das Finale ganz souverän zu Ende.

Der ehemalige Weltranglistensechste „FAA“ führt damit im direkten Vergleich mit 2:1 gegen den gleichaltrigen Korda und sicherte sich zu Beginn der Saison seinen sehr verdienten sechsten ATP-Tour-Titel.

