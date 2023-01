ATP Adelaide: Djokovic eröffnet souverän, Medvedev profitiert von Aufgabe

30. Matchsieg in Folge für Novak Djokovic in Australien. Und der kam gegen Constant Lestienne rechtschaffen ungefährdet zustande.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.01.2023, 08:20 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic hatte am Dienstag einen entspannten Arbeitstag

Das Tableau beim ATP-Tour-250-Turnier in Adelaide hatte am ersten Spieltag des Hauptfelds ordentlich gelitten, mit Holger Rune und Félix Auger-Aliassime zwei gesetzte Spieler verabschieden müssen. Am Dienstag blieb dagegen die Ordnung gewahrt. Denn Novak Djokovic eröffnete seine 2023er-Kampagne auf der ATP-Tour mit einem 6:3 und 6:2 gegen den Franzosen Constant Lestienne.

Für Djokovic war es der 30. Matchsieg in Folge in Australien. Als nächstes geht es für den Turnierfavoriten von Adelaide wieder gegen einen Franzosen - Quentin Halys wartet nach einem sicheren Sieg gegen Jordan Thompson.

Sonego muss gegen Medvedev aufgeben

Daniil Medvedev hatte im ersten Satz mit Lorenzo Sonego hart zu kämpfen, gewann aber schließlich mit 8:6 im Tiebreak. Der Italiener musste in der Folge nach drei Spielen im zweiten Satz aufgeben. Medvedev spielt im Achtelfinale gegen Miomir Kecmanovic aus Serbien und könnte in der Vorschlussrunde auf Djokovis treffen.

Einen schönen Sieg feierte schon am Montag Thanasi Kokkinakis, der im vergangenen Jahr die zweite Ausgabe der beiden 250er in Adelaide gewinnen konnte. Kokkinkais schlug Maxime Cressy mit 7:6 (4) und 7:6 (7) und spielt nun gegen Jannik Sinner. Der Südtiroler ließ Rückkehrer Kyle Edmund beim 6:3 und 6:2 keine Chance.

