ATP: Alexander Zverev ortet Depressionen bei Dominic Thiem - Bruder Moritz dementiert

US-Open-Viertelfinalist Alexander Zverev ließ in einem Podcast mit Aussagen zu einer Depression Dominic Thiems aufhorchen. Die beiden Freunde dürften nun Redebedarf haben.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 06.09.2023, 16:28 Uhr

© Getty Images Zwischen Alexander Zverev und Dominic Thiem dürfte es Redebedarf geben

Dominic Thiem hat wahrlich keine leichte Zeit hinter sich: Nach dem US-Open-Triumph 2020 war für die damalige Nummer eins Österreichs kurzzeitig die Luft draußen. Aber wer ehrlich zu sich selbst ist, wird das Phänomen auch aus der eigenen Perspektive kennen - nach dem Erreichen eines großen Ziels, müssen Gedanken und Emotionen erst neu geordnet werden, um für weitere Aufgaben bereit zu sein.

Zur Unzeit kam dann die bereits viel (und traurig) besungene Handgelenksverletzung des Niederösterreichers, die dem mittlerweile 30-Jährigen körperlich völlig aus der Bahn warf. Jedoch: Mit dem Einzug ins Kitzbühel-Endspiel und der starken Leistung in der ersten Runde der US Open bewies der österreichische Major-Champion, dass es wieder bergauf geht. Und zwar spielerisch, körperlich und mental.

Hat soetwas in einem Podcast zu suchen?

Umso verwunderlicher, dass sich sein deutscher Kumpel Alexander Zverev nun beim Toni-Kroos-Podcast "Einfach mal Luppen" bezüglich dem Thema Comeback nach schweren Verletzungen zu folgenenden Aussagen hinreißen ließ: "Der große Unterschied ist, dass Dominic vor seiner Verletzung auch schon andere Probleme hatte. [..] Dominic hat ja quasi Depressionen gehabt, was er auch offen und ehrlich gesagt hat. Er hat sich verletzt, weil sein Körper nicht mehr in dieser sportlichen Leistungsphase war."

Was immer die Deutsche Nummer eins mit einer "Quasi-Depression" meint (jeder Psychologe hätte mit solch einer Bezeichnung seine wahre Unfreude), steht jedenfalls zur Debatte, was ein so persönliches Thema überhaupt in einem Podcast-Format verloren hat. Zumal der Angesprochene nicht im selben Studio saß, um auf eine derartige Aussage replizieren zu können.

Manager und Bruder Moritz genervt

Da ist es selbstverständlich, dass Manager und Bruder Moritz der Tageszeitung Kurier am Mittwoch auf Anfrage eine genervte Stellungnahme zurückvollierte: "Wurde aber auch schon 1000 mal von euch nachgefragt und von Dominic erklärt, ich glaube Dominic hat oft genug eine Antwort drauf gegeben dass das nicht stimmt, und hat die Situation erläutert, da muss man jetzt nicht nochmal drauf eingehen." (sic)

Egal ob bewusst oder unbewusst - Alexander Zverev hat seinem österreichischen Freund mit der Aussage einen wahren Bärendienst erwiesen. Ein Gespräch zwischen den beiden dürfte fällig sein.