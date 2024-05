Murray der 4. Spieler der Big 3?

Zweiter Ritterschlag für Sir Andy Murray. In der heutigen Pressekonferenz sagte Rafael Nadal nach seinem gewonnenen Erst-Runden-Match in Rom, dass Andy Murray der einzige Spieler gewesen sei, der mit dem Niveau der "Big 3" mithalten und mitspielen konnte.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 09.05.2024, 20:50 Uhr

© Getty Images

Mit drei Grand-Slam-Titeln, darunter zwei Wimbledon-Siegen, zwei olympischen Goldmedaillen und 46 Titeln weltweit, ganz zu schweigen von einer Davis-Cup-Siegermedaille und der ehemaligen Nummer 1 der Weltrangliste, hat Andy Murray seinen Platz als Ausnahmespieler in der Tennisgeschichte bereits mehr als sicher. Doch in seiner Karriere blieben auch starke Verletzungen nicht aus. 2019 musste dem Schotten eine Metallhüfte eingesetzt werden, doch Murray kämpfte sich von dieser karrierebedrohenden Hüftverletzung zurück. Und wie Nadal bei der heutigen Pressekonferenz nach seinem gewonnenen Match gegen Zizou Bergs verriet, sei für ihn Murray der einzige Spieler gewesen, der annäherend auf dem selben Niveau wie das goldenen Trio gespielt habe. Die "Big 3", bestehend aus Nadal selbst, Roger Federer und Novak Djokovic, haben den Sport wie kein anderes Trio in der Geschichte des Tennissports dominiert.

Nadal:"Nach meeinem Gefühl war er auf dem gleichen Nievau wie wir"

"Was die Siege angeht, hat er zwar weniger erreicht. Was das Niveau des Tennisspiels angeht, wenn man Woche für Woche den Siegeswillen beibehält, war er der Einzige, der annähernd auf demselben Niveau war wie wir", sagte Nadal. "Andy hat eine erstaunliche Karriere hinter sich. Aber er hatte eine Menge Endspiele. Er war ein großartiger Spieler, der wahrscheinlich in einem schwierigen Moment der Tennisgeschichte gespielt hat, weil er in der Blütezeit von Novak, Roger und mir auf der Tour war", führte Nadal weiter aus.

Insgesamt haben Nadal und Murray 24 Mal gegeneinander gespielt, wobei der Spanier mit 17:7 in Führung liegt. Immerhin konnte Murray zwei Siege auf Sand für sich entscheiden, beide in Madrid. Sir Andy Murray, der genauso wie Nadal von Verletzungen geplagt wird, kämpft seit den Miami Open mit einer Knöchelverletzung. Nächste Woche möchte er in Genf zurück auf die Tour kommen.