ATP Masters Rom: Daniil Medvedev und die neue Akzeptanz

Der Beziehungsstatus von Daniil Medvedev und den Sandplätzen dieser Welt hat sich in der jüngsten Vergangenheit radikal verändert. Das Turnier in Rom nimmt der Russe als Titelverteidiger in Angriff.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 09.05.2024, 18:03 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Daniil Medvedev geht in Rom als Titelverteidiger an den Start

von Nikolaus Fink aus Rom

Auf Daniil Medvedev wartet beim ATP-Masters-1000-Turnier in Rom eine ungewohnte Situation: Erstmals in seiner Karriere muss der 28-Jährige bei einem Sandplatzevent einen Titel verteidigen. "Es fühlt sich großartig an, um ehrlich zu sein", meinte der US-Open-Sieger von 2021 bei einer Pressekonferenz in der italienischen Hauptstadt.

Im Vorjahr schloss Medvedev durch den Finalerfolg über Holger Rune endgültig Frieden mit den Sandplätzen dieser Welt. Unvergessen sind - dank YouTube - die Zeiten, in denen der Russe lautstark und nicht selten humorvoll verbal über die rote Asche herzog.

Medvedev sieht sich als Mitfavorit

"Ich habe meine Perspektive auf Sandplätze geändert", erklärte Medvedev vor seinem ersten Auftritt im Foro Italico. "Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt auch auf Sandplätzen gute Ergebnisse erzielen kann." Daher sieht sich Medvedev in Rom hinter Novak Djokovic auch als Mitfavorit auf den Titel.

Doch was half Medvedev dabei, seine Abneigung gegen Sandplätze abzulegen? "Ich würde sagen, Praxis und Erfahrung", so der Weltranglistenvierte. Auch in Madrid zeigte Medvedev ansprechendes Tennis, musste im Viertelfinale gegen Jiri Lehecka aufgrund einer Oberschenkelverletzung aber aufgeben.

Diese bereitet Medvedev nun offenbar keine Probleme mehr. "Ich fühle mich jetzt gut", sagte der ehemalige Weltranglistenerste. "Es gibt normalerweise kein Risiko, die Verletzung zu verschlimmern. Also werde ich spielen und sehen, wie es läuft." Medvedev bekommt es nach einem Freilos zum Auftakt mit Borna Coric oder Jack Draper zu tun.

Hier das Einzel-Tableau in Rom