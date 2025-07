ATP Challenger Hagen: Nur Florian Broska erfolgreich - Kein Spielglück für deutsche Teilnehmer

Der erste Tag der platzmann open 2025 auf der Anlage des TC Rot-Weiß Hagen hatte für die deutschen Spieler wenige gute Momente übrig. Mit Florian Broska konnte nur einer der heimischen Teilnehmer in der ersten Qualifikationsrunde des ATP 75er-Challengers den Court als Sieger verlassen.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 27.07.2025, 21:31 Uhr

© Curls en Vogue Florian Broska sorgte am Sonntag für den deutschen Lichtblick.

Auf der mit ca. 400 Zuschauern gut gefüllten Anlage in der Bredelle setzte sich Florian Broska am späten Nachmittag in glatt in zwei Sätzen gegen den Ukrainer Vladyslav Orlov 6:4, 6:4 durch und bescherte den Hagener Fans zumindest einen Sieg unter schwarz-rot-goldener Flagge an diesem Sonntag.

Der 17-jährige Jamie Mackenzie, der mit einer Wildcard die Startberechtigung in der Qualifikation erhielt, scheiterte trotz einer guten Leistung nach drei Sätzen am Kroaten Luka Mikrut. Die ersten beiden Durchgänge wurden jeweils im Tiebreak entschieden. Im dritten Durchgang musste sich die engagiert aufspielende DTB-Nachwuchshoffnung 6:7(3), 7:6(7), 2:6 geschlagen geben.

Benjamin Hassan eröffnet Hauptfeld am Montag

Der Lüdenscheider Nick Mertgens, ebenfalls per Wildcard im Feld, unterlag seinem italienischen Kontrahenten Facundo Juarez 3:6, 2:6. Der aus Köln stammende John Sperle musste sich dem Österreicher Neil Oberleitner 4:6, 4:6 geschlagen geben. Ebenso unterlagen Alessio Vazquez Gehrke (4:6, 2:6 gegen Olle Wallin) und Adrian Oetzbach (4:6, 5:7 gegen Mariano Kestelboim) in zwei Sätzen.

Am Montag wird mit den sechs Qualifikationsfinals das Hauptfeld in Hagen endgültig komplettiert. Am Nachmittag eröffnet der aus Merzig stammende Benjamin Hassan dann das Hauptfeld mit dem Duell gegen Clement Tabur aus Frankreich.

Ergebnisse am Sonntag, 27.07. - 1. Qualifikationsrunde

[1] Luka Mikrut (CRO) d [WC] Jamie Mackenzie (GER) 76(3) 67(7) 62

[10] Facundo Juarez (ITA) d [WC] Nick Mertgens (GER) 63 62

[3] Mariano Kestelboim (ARG) d [Alt] Adrian Oetzbach (GER) 64 75

[4] Neil Oberleitner (AUT) d John Sperle (GER) 64 64

[2] Gonzalo Villanueva (ARG) d [WC] Fons Van Sambeek (NED) 57 62 63

[9] Kirill Kivattsev d [Alt] Stefan Latinovic (SRB) 64 63

[Alt] Alexander Donski (BUL) d [11] Filippo Romano (ITA) 36 63 64

[6] Olle Wallin (SWE) d [WC] Alessio Vasquez Gehrke (GER) 64 62

[7] Dali Blanch (USA) d Aleksandr Braynin (UKR) 76(8) 61

[5] Anton Matusevich (GBR) d Lorenzo Bocchi (ITA) 57 64 60

[12] Buvaysar Gadamauri (BEL) d Matthew William Donald (CZE) 16 63 64

[8] Florian Broska (GER) d Vladyslav Orlov (UKR) 64 64