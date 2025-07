ATP Washington: De Minaur stoppt Davidovich Fokina im Finale

In einem mehr als dreistündigen Krimi drehte der Australier Alex De Minaur im Endspiel des ATP-500-Turniers in Washington den Entscheidungssatz gegen den Spanier Alejandro Davidovich Fokina nach Abwehr von drei Matchbällen und verhinderte dadurch dessen Titelpremiere auf der ATP-Tour.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 28.07.2025, 04:20 Uhr

© Getty Images Im Endspiel von Washington fixierte der Australier Alex de Minaur seinen zehnten Titelgewinn auf der ATP Tour.

In seinem vierten Endspiel, alleine dem dritten in diesem Jahr, sollte es für Alejandro Davidovich Fokina im Finale des 500er-Turniers in Washington endlich mit dem ersten Titelgewinn auf der ATP-Tour klappen. Zudem konnte er vor der Begegnung gegen seinen australischen Finalgegner Alex De Minaur, inklusive Challenger-Partien, eine ausgeglichene 3:3-Bilanz vorweisen.

Und so startete die intensive Partie komplett auf Augenhöhe. Nach je einem frühen Break fanden beide Spieler ihren Rhythmus bei eigenem Service. Beim Stand von 5:5 konnte der 26-jährige Davidovich Fokina seinem gleichaltrigen Gegner das Aufschlagspiel abnehmen und servierte anschließend zum Satzgewinn. Zwar musste der an Position 12 geführte Spanier eine Chance zum Re-Break abwehren, fixierte aber dennoch mit seinem ersten Satzball den Gewinn des ersten Durchgangs.

Im zweiten Akt stellte der an Nr. 7 gesetzte De Minaur erstmals seine Comeback-Qualitäten unter Beweis und übernahm nach verlorenem ersten Satz komplett das Ruder. Nach einer 3:0-Führung ließ der Weltranglisten-13. seinen Gegner nur einmal bei dessen Service anschreiben und stellte im weiteren Verlauf den schnellen Satzausgleich her.

Ein wahres Drama aus der Sicht von Davidovich Fokina spielte sich im Entscheidungs-Durchgang ab. Ein frühes Break transportierte der Weltranglisten-26. zur 5:2-Führung und servierte ein Spiel später zum Matchgewinn. Nachdem er sein Service abgeben musste, erkämpfte er sich anschließend bei Aufschlag seines Gegners insgesamt drei Matchbälle, ließ diese aber alle ungenutzt. Im entscheidenden Tiebreak zeigte De Minaur einmal mehr seine Nervenstärke und besiegelte mit einem Ass bei seinem ersten Matchball den 5:7, 6:1, 7:6 (3)-Erfolg nach etwas mehr als drei Stunden Spielzeit.

Während Davidovich Fokina damit weiterhin auf seinen Premierentitel warten muss, durfte De Minaur seine zehnte Einzel-Trophäe auf der ATP-Tour gen Himmel recken.

Hier das Einzel-Tableau aus Washington